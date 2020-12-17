«Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и «Инногеотех», созданная Университетом Иннополис совместно с РВК, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о проведении комплексного мониторинга и оценки лесного фонда России на основе данных дистанционного зондирования Земли. Партнеры планируют использовать облачные геоинформационные решения для точного земледелия, планирования территорий, экологического мониторинга и поиска нарушений в охранных зонах.

Соглашение, подписанное «Ланит-Интеграцией» и «Инногеотехом» в рамках ежегодного международного лесного форума и выставки «Российский лес», позволит создавать и продвигать решения для повышения прозрачности и усиления контроля переработки древесины на всех этапах. Проблемы лесного комплекса России находятся в тренде федеральной повестки. По данным Счетной палаты, сведения по 84,4% площади лесного фонда страны устарели более чем на 10 лет. По-прежнему остается открытым вопрос полноценного отслеживания легальности заготовки и экспорта леса.

Партнеры представили собственное видение платформы «Цифровой лес», которая включает автоматизированные сервисы мониторинга и оценки лесного фонда, а также картографический веб-обозреватель. Его созданием займется «Ланит-Интеграция», имеющая многолетний опыт построения государственных информационных систем. Сотрудники компании уже довели элементы платформы до высокой степени готовности. Проводить мониторинг вырубок, карьеров, выявлять гари, лесопатологии, ветровалы, определять преобладающие древесные породы на лесном участке будет «Инногеотех» при помощи своей автоматизированной системы мониторинга и оценки лесного фонда, созданной с применением технологий искусственного интеллекта.

«Мы рады стать частью такого масштабного проекта и предложить свои технологические решения для создания платформы «Цифровой лес». В основе нашего подхода – автоматизация процессов мониторинга и оценки лесного фонда, благодаря которой платформа в относительно короткие сроки будет наполняться высокоточными данными о лесном фонде, а органы государственной власти и лесозаготовители смогут использовать эти данные для решения широкого спектра задач – от установления правонарушений до определения инвестиционной привлекательности конкретного лесного участка. Наша автоматизированная система создана при помощи технологий машинного обучения и автоматического анализа изображений, благодаря чему мы получаем в относительно короткие сроки возможность анализировать большие территории лесного фонда», – комментирует Хасанов Александр, директор по развитию компании «Инногеотех».

Олег Головко, первый заместитель управляющего директора компании «Ланит-Интеграция», сказал: «Платформенный подход и создание пространственной модели лесов России должны дать всем участникам рынка существенные преимущества. Государство сможет повысить налогооблагаемую базу и выручку от аукционов по передаче новых территорий лесопользователям. Те, в свою очередь, смогут получать необходимую информацию для более точной оценки привлекательности арендуемых участков и планирования деятельности по их выработке. Страховые компании и банки получат возможность снижать стоимость своих услуг для бизнеса за счет более точного скоринга. Объединение наших с «Инногеотехом» компетенций позволит быстро предлагать рынку экономически привлекательные продукты».