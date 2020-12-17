«ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД

ICL Техно и «Рэйдикс» объявили о создании первой совместной СХД. Тестирование компонентов подтвердило совместимость аппаратного комплекса ICL Техно и ПО RAIDIX. В результате был создан новый совместный продукт, получивший название SDS ICL teamRay.

Тестирование работоспособности компонентов проводилось в соответствии с методикой сертификации компании «Рэйдикс» и было успешно завершено в октябре 2020 года. Технические подразделения компаний выдали положительное заключение о совместимости ПО RAIDIX с платформой SDS ICL teamRay, отметили высокую производительность и рекомендовали аппаратную платформу ICL Техно к использованию с ПО RAIDIX 5.0.1.x.

Аппаратный комплекс ICL Техно включает серверы 2U и дисковых полок для монтажа в стойку. Это оптимальное решение для компаний малого и среднего бизнеса и, в частности, предприятий розничной торговли.





Системы хранения данных от ICL Техно и «Рэйдикс» обеспечивают ряд преимуществ: неснижаемую производительность системы, целостность данных даже при одновременном выходе из строя до 32 дисков в массиве, отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме.

Новая платформа подходит для широкого применения и способна решать задачи различной степени сложности с обработкой информации в отказоустойчивом кластере и обеспечением надежного долгосрочного хранения цифровых архивов.

SDS ICL teamRay решает задачи предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуется бесперебойный доступ к возрастающему количеству данных при умеренных затратах на решения; предприятий розничной торговли и интернет-магазинов, уделяющим особое внимание безопасному хранению данных, а также быстрому и бесперебойному доступу к ним; государственных учреждений, для которых работа с отечественным аппаратным и программным обеспечением является обязательным условием; телекоммуникационных компаний и операторов связи.

ICL SDS teamRay – это высокий уровень производительности в сочетании с надежностью отечественного производства. Серверы ICL teamRay внесены в реестр радиоэлектронной продукции, ПО RAIDIX – в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.