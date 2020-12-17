Спецпроекты

«ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ICL Техно и «Рэйдикс» объявили о создании первой совместной СХД. Тестирование компонентов подтвердило совместимость аппаратного комплекса ICL Техно и ПО RAIDIX. В результате был создан новый совместный продукт, получивший название SDS ICL teamRay.

Тестирование работоспособности компонентов проводилось в соответствии с методикой сертификации компании «Рэйдикс» и было успешно завершено в октябре 2020 года. Технические подразделения компаний выдали положительное заключение о совместимости ПО RAIDIX с платформой SDS ICL teamRay, отметили высокую производительность и рекомендовали аппаратную платформу ICL Техно к использованию с ПО RAIDIX 5.0.1.x.

Аппаратный комплекс ICL Техно включает серверы 2U и дисковых полок для монтажа в стойку. Это оптимальное решение для компаний малого и среднего бизнеса и, в частности, предприятий розничной торговли.

image.jpg

Системы хранения данных от ICL Техно и «Рэйдикс» обеспечивают ряд преимуществ: неснижаемую производительность системы, целостность данных даже при одновременном выходе из строя до 32 дисков в массиве, отказоустойчивость в двухконтроллерном режиме.

Новая платформа подходит для широкого применения и способна решать задачи различной степени сложности с обработкой информации в отказоустойчивом кластере и обеспечением надежного долгосрочного хранения цифровых архивов.

SDS ICL teamRay решает задачи предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуется бесперебойный доступ к возрастающему количеству данных при умеренных затратах на решения; предприятий розничной торговли и интернет-магазинов, уделяющим особое внимание безопасному хранению данных, а также быстрому и бесперебойному доступу к ним; государственных учреждений, для которых работа с отечественным аппаратным и программным обеспечением является обязательным условием; телекоммуникационных компаний и операторов связи.

ICL SDS teamRay – это высокий уровень производительности в сочетании с надежностью отечественного производства. Серверы ICL teamRay внесены в реестр радиоэлектронной продукции, ПО RAIDIX – в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Другие материалы рубрики

Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан

«Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию