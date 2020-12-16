Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и Huawei, поставщик инфокоммуникационных, инфраструктурных решений и умных устройств, сообщили об успешном завершении испытаний совместимости нового сервера Huawei Taishan 200 2280 V2 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» версии 4.3.2.

Ранее ГК Astra Linux уже объявлял об успешных результатах тестирования совместимости ОС Astra Linux c предыдущей версией сервера Huawei на базе 32-разрядных процессоров Kunpeng 916.

Серия серверов Taishan 2280 отличается гибкими возможностями масштабирования, высокой производительностью и энергоэффективностью. Huawei Taishan 200 2280 V2, выполненный на базе двух новых 64-разрядных процессоров Kunpeng 920 с 128 ядрами и тактовой частотой 2,6 ГГц, позволяет установить до 28 твердотельных накопителей NVMe. Решение подходит для хранения данных и проведения вычислений, производитель рекомендует его использовать в таких ресурсоемких сценариях, как анализ больших объемов информации, развертывание веб-приложений или внедрение программно-определяемых систем.

«Новороссийск» — это релиз защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition, разработанный для процессорной архитектуры ARM.

Для тестирования программно-аппаратного стека был предоставлен дсухсокетный стоечный сервер Huawei Taishan 200 (TS 200-2280) на базе двух процессоров Hisilicon ARM Kunpeng 920-4826 с частотой 2,6 ГГц. Устройство оснащено материнской платой BC82AMDDA, двумя SSD-дисками, RAID-, USB- и SATA-контроллерами, 16 слотами для 32 ГБ оперативной памяти каждый и пр.

В ходе работ эксперты протестировали корректность установки на сервер операционной системы Astra Linux Special Edition и ее функционирование в режиме BIOS UEFI, включая проверку поддержки встроенных сетевых адаптеров, а также USB-, SATA- и RAID-контроллеров. В итоге было установлено, что все компоненты гибридного стека работают в штатном режиме, и сервер Huawei Taishan 200 (TS 200-2280) можно использовать с отечественной ОС. Результаты проведенного исследования и совместимость решений официально подтверждены сертификатом № 3777/2020, который получил сервер Huawei в рамках партнерской программы Ready for Astra Linux.

ГК Astra Linux намерена продолжить работы, направленные на развитие мультиплатформенности, и теперь официально подтверждена поддержка новых серверов Huawei.

«Сертификация сервера Huawei Taishan 200 2280 V2 стала очередным шагом в рамках партнерства ГК Astra Linux и Huawei. В 2019 г. компании подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого стала работа над совместными комплексными решениями. Ранее в рамках программы Ready for Astra Linux уже были официально сертифицированы совместимые с нашими ОС серверы Kunlun 9008 V8, Fusionserver 2488H V5, RH1288v3 и т.д. Мы рады развитию партнерских отношений и ожидаем, что в дальнейшем линейка совместимых с Astra Linux продуктов Huawei продолжит расширяться», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«Мы рады, что партнеры из Astra Linux оценили возможности и эффективность новой линейки решений Huawei на базе архитектуры Kunpeng (ARM). Подписанное в прошлом году соглашение о партнерстве открыло новые возможности для реализации нашей стратегии в создании собственной экосистемы, в которой ПО играет важную роль. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и планируем запуск новых решений уже в ближайшее время», — сказал Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России.