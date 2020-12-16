M1Cloud представила облако OpenStack

Сервис-провайдер enterprise-уровня M1Cloud представляет новое OpenStack-решение для крупного и среднего бизнеса. Услуга базируется на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программного обеспечения в области виртуализации. В основе сервиса надежные и производительные серверы HPE, программно-определяемая система хранения данных (SDS), разработанная Virtuozzo для повышения производительности, и дата-центр уровня Tier III «М1».

Быстро масштабируемое и отказоустойчивое облако от M1Cloud позволяет работать с решениями на базе открытого ПО OpenStack и использовать привычный OpenStack API для автоматизации работы с облачными ресурсами, и или интуитивно-понятную панель управления.

«Рынок продуктов OpenStack во всем мире ежегодно показывает рост, на российском рынке программное обеспечение с открытым исходным кодом также пользуется спросом. Сервис-провайдер M1Cloud для развития услуг на базе OpenStack выбрал партнера Virtuozzo, одного из ведущих международных вендоров, который специализируется на разработке ПО виртуализации. ИТ-архитекторы и cloud-инженеры M1Cloud окажут помощь с миграцией и сайзингом ресурсов под индивидуальные запросы заказчиков, обеспечат русскоязычную круглосуточную техподдержку и бесплатный тестовый период», - прокомментировал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group (M1Cloud).

«Облако OpenStack от M1Cloud на базе платформы Virtuozzo Hybrid Infrastructure идеально подходит для потребностей организаций и разработчиков cloud-native приложений, а также для развертывания Kubernetes кластеров. Решение Virtuozzo включает необходимые компоненты для облака: высокопроизводительную виртуализацию, отказоустойчивое хранилище vStorage, сетевой оркестратор, портал самообслуживания и мультитенантность, а также единое управление через консоль и мониторинг. Каждый компонент представляет сервис корпоративного уровня», - прокомментировал главный исполнительный директор Virtuozzo Александр Файн.