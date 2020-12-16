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Контакт-центр Mango Office помогает оценить навыки операторов на линии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В большом зимнем пакете обновлений облачного программного обеспечения для контактных центров Mango Office появилась усовершенствованная аналитика по квалификации операторов.

Это наглядное представление проделанной на линии работы — индивидуально по каждому сотруднику или по группе. Руководитель контакт-центра или супервайзер могут в динамике отслеживать качественные изменения обслуживания, которое предлагает клиентам те или иные специалисты, но что еще важнее — отмечать зоны профессионального роста и более осознанно управлять программами развития персонала.

Компаниям, использующим технологии Mango Office в своих контактных центрах, диаграммы квалификаций уже доступны, причем бесплатно — как дополнительный отчет в модуле «Контроль качества».

Технически такую карту навыков могут формировать показатели по всем значимым параметрам: знание продукта, набор используемых переговорных тактик, реакция на возражения, тон, грамотность речи и другие. Визуализация — полностью настраиваемая и может отображать любую конфигурацию оценок под конкретные задачи в продажах или клиентском сервисе. Данные автоматически наносятся на лепестковую диаграмму, а ее изменения во времени показывают достижения или, наоборот, усугубляющиеся ошибки каждого сотрудника.

«Самый ценный ресурс в контакт-центре — это люди, которые ежедневно выходят на линию и работают с клиентами, от операторов зависит отношение к компании в целом», — говорит продакт-менеджер «Манго телеком» Николай Бабкин. — «Поэтому мы даем нашим пользователям максимум возможностей, чтобы объективно оценивать и развивать профессионализм сотрудников».

Карты навыков дополняют многочисленные инструменты Mango Office, которые решают эту задачу: от инвентаря геймификации работы контакт-центров до технологий речевого анализа и систем интерактивной оценки сервисных показателей непосредственно клиентами.

Несколькими днями ранее платформа для контакт-центров Mango Office была отмечена наградой Digital Leaders Award в категории лучших решений для бизнеса.

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