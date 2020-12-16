Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред

Fortinet объявила о выпуске FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенными межсетевыми экранами нового поколения c LTE, первых в отрасли защищенных устройств SD-WAN, созданных для работы в средах операционных технологий (OT). Эти новые версии повышенной прочности платформы FortiGate, разработанные для развертывания на бессредовых объектах, позволяют легко внедрять ведущее в отрасли решение Secure SD-WAN компании Fortinet в таких отраслях, как коммунальное хозяйство и энергетика, производство и транспорт. Там, где это было невозможно раньше.

«Конвергенция ОТ и ИТ меняет способ ведения бизнеса во многих организациях, а также создает новые риски для безопасности. Крайне важно, чтобы организации ОТ внедряли сетевые решения, основанные на безопасности, которые обеспечивают надежное соединение даже в удаленных и суровых условиях. Платформа FortiGate Rugged 60F обеспечивает безопасный SD-WAN, позволяя владельцам систем OT уверенно использовать цифровые инновации, обеспечивая при этом безопасную и непрерывную работу. Fortinet стремится сделать Secure SD-WAN доступным для всех периметров и вертикалей сети», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Фундаментальные сдвиги происходят в способах генерации и сбора данных в операционных средах. В таких отраслях, как производство, электроэнергетика и коммунальные услуги, нефтегазовая и другая важная инфраструктура, их распределенные местоположения традиционно полагались на дорогие арендованные линии или каналы MPLS для обеспечения безопасной и надежной связи. SD-WAN становится современным решением для организаций ОТ, позволяющим улучшить взаимодействие с пользователем, упростить управление и снизить совокупную стоимость владения, но для внедрения этой технологии требуется решение, отвечающее конкретным требованиям сред ОТ, включая пространство, мощность, безопасность и экологические требования.

Чтобы решить уникальные проблемы организаций ОТ, Fortinet выпускает FortiGate Rugged 60F и FortiGate Rugged 60F со встроенным LTE, версии серии FortiGate 60 повышенной прочности, самого быстрого и мощного устройства Secure SD-WAN для настольных ПК. Этот межсетевой экран следующего поколения стал бестселлером − продано более 1,65 миллиона единиц по всему миру. Платформа FortiGate Rugged 60F − это первое в своем роде устройство, которое предоставляет следующие функции для поддержки сред OT при безопасном и надежном развертывании SD-WAN.

Компактность: FortiGate Rugged 60F сочетает в себе лучшую в отрасли SD-WAN, расширенную маршрутизацию и безопасность межсетевого экрана нового поколения в одном компактном форм-факторе, что позволяет развертывать его в средах с ограниченным пространством. Это дает дополнительное преимущество в виде снижения затрат и упрощения операций для сетевых аналитиков.

Гибкий монтаж и питание: FortiGate Rugged 60F разработан специально для развертывания на небольших площадках ОТ, где требуются другие варианты монтажа и питания, чем в традиционных коммутационных комнатах.

Прочный: FortiGate Rugged 60F специально разработан для работы в суровых условиях окружающей среды, таких как экстремальные температуры, электромагнитные помехи, высокая влажность и экстремальная или постоянная вибрация.

Встроенное соединение LTE: для удаленных местоположений FortiGate Rugged 60F поставляется с опцией встроенного LTE, чтобы обеспечить дополнительную возможность подключения к WAN, а также упростить развертывание и эксплуатацию.

Платформа FortiGate Rugged 60F не только является единственным устройством Secure SD-WAN, сертифицированным для использования в операционных средах, но и обеспечивает наивысшую в отрасли безопасность и производительность сети. Платформа FortiGate Rugged 60F, основанная на запатентованном Fortinet SOC4 SD-WAN ASIC, обеспечивает защиту с малой задержкой, включая расшифровку SSL и более высокий масштаб IPsec VPN, а также интегрированные возможности SD-WAN, которыми управляет интуитивно понятный оркестратор SD-WAN от Fortinet. Решение Fortinet также подтверждено отраслевыми тестами. Fortinet была названа Лидером как в Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls , так и в Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure . Новейшие устройства повышенной прочности Fortinet также опираются на 20-летний опыт работы в отрасли, предлагая решения, которые соответствуют уникальным потребностям, требованиям и ограничениям среды операционных технологий.

Fortinet предлагает сетевой подход к SD-WAN, основанный на безопасности, объединяя сеть и безопасность в единое решение Secure SD-WAN с централизованной оркестровкой. В сочетании с Fortinet Security Fabric это дает клиентам единое решение, охватывающее всю конвергентную сеть IT-OT, чтобы закрыть бреши в безопасности OT, обеспечить полную видимость и упростить управление. Вся линейка продуктов FortiGate обеспечивает контроль кибербезопасности и прозрачность сетей OT. Версия повышенной прочности расширяет эти возможности и может быть развернута на нефтяных вышках, электрических подстанциях, сборочных линиях, морских грузах и в других суровых условиях.