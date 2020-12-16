Спецпроекты

Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Edisoft реализовала и тестирует обмен электронной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft.

Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс обмена ЭТрН между грузополучателем, перевозчиком и грузоотправителем. Обмен для контрагентов сети будет реализован на платформе Edisoft с возможностью интеграции — это упростит процесс поставки.

Электронная транспортная накладная подтверждает заключение договора на перевозку и расходы на транспортные услуги для уменьшения налоговой базы. Юридическую значимость обмена обеспечивает электронная подпись. Все процессы пройдут с учётом постановления правительства №272 об утверждении правил перевозки грузов автотранспортом и приказом Минтранса №23 об экспедиторских документах.

X5 Retail Group работает по всей России. Каждый день компания работает с десятками поставщиков и транспортных компаний, отправляя сотни товарных накладных.

Внедрение ЭТрН поможет торговой сети поможет ускорить бизнес-процессы. Компания сможет быстрее обмениваться документами через онлайн-платформу, снизит ошибки и риски при работе с контрагентами. Снизить затраты на документооборот. Все электронные документы хранятся на сервере, не нужно тратить ресурсы на ручную обработку, перевозку и хранение документов. Передавать документы в ФНС и ГИБДД. В перспективе компании смогут передавать электронные документы в ФНС и ГИБДД для проверок — после принятия государством формата данного документа. Цифровой обмен поможет государству и компаниям быстрее проводить административные процедуры.

Платформа Edisoft позволяет обмениваться ЭТрН грузоотправителю, грузополучателю и перевозчику. Интеграция платформы и информационной системы X5 Retail Group позволит автоматически создавать и обмениваться ЭТрН и уйти от огромного количества бумажных документов. Процесс обмена ЭТрН идентичен реальному. Кладовщик грузоотправителя формирует первый файл обмена и заверяет её ПЭП.

Водитель транспортной компании сверяет реальное количество груза и заявленное в накладной. Заверяет накладную с помощью ПЭП. Грузоотправитель и транспортная компания обмениваются документами, подписанными УКЭП предприятий.

Грузополучатель получает уведомление об успешной погрузке. Получатель груза сверяет данные накладной с полученным грузом и подтверждает приём груза ПЭП с последующим подписанием УКЭП. Водитель и транспортная компания подтверждают сдачу груза и подписывают накладную.

Другие материалы рубрики

Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан

«Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию