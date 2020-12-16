Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group

Edisoft реализовала и тестирует обмен электронной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft.

Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс обмена ЭТрН между грузополучателем, перевозчиком и грузоотправителем. Обмен для контрагентов сети будет реализован на платформе Edisoft с возможностью интеграции — это упростит процесс поставки.

Электронная транспортная накладная подтверждает заключение договора на перевозку и расходы на транспортные услуги для уменьшения налоговой базы. Юридическую значимость обмена обеспечивает электронная подпись. Все процессы пройдут с учётом постановления правительства №272 об утверждении правил перевозки грузов автотранспортом и приказом Минтранса №23 об экспедиторских документах.

X5 Retail Group работает по всей России. Каждый день компания работает с десятками поставщиков и транспортных компаний, отправляя сотни товарных накладных.

Внедрение ЭТрН поможет торговой сети поможет ускорить бизнес-процессы. Компания сможет быстрее обмениваться документами через онлайн-платформу, снизит ошибки и риски при работе с контрагентами. Снизить затраты на документооборот. Все электронные документы хранятся на сервере, не нужно тратить ресурсы на ручную обработку, перевозку и хранение документов. Передавать документы в ФНС и ГИБДД. В перспективе компании смогут передавать электронные документы в ФНС и ГИБДД для проверок — после принятия государством формата данного документа. Цифровой обмен поможет государству и компаниям быстрее проводить административные процедуры.

Платформа Edisoft позволяет обмениваться ЭТрН грузоотправителю, грузополучателю и перевозчику. Интеграция платформы и информационной системы X5 Retail Group позволит автоматически создавать и обмениваться ЭТрН и уйти от огромного количества бумажных документов. Процесс обмена ЭТрН идентичен реальному. Кладовщик грузоотправителя формирует первый файл обмена и заверяет её ПЭП.

Водитель транспортной компании сверяет реальное количество груза и заявленное в накладной. Заверяет накладную с помощью ПЭП. Грузоотправитель и транспортная компания обмениваются документами, подписанными УКЭП предприятий.

Грузополучатель получает уведомление об успешной погрузке. Получатель груза сверяет данные накладной с полученным грузом и подтверждает приём груза ПЭП с последующим подписанием УКЭП. Водитель и транспортная компания подтверждают сдачу груза и подписывают накладную.