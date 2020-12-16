CNews опубликовал результаты первого в России тестирования Wi-Fi 6 от Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie

CNews опубликовал результаты тестирования технологии Wi-Fi 6, проведенного «Инфосистемы Джет» в собственной лаборатории.

За четыре месяца практических тестов инженеры Центра сетевых решений ИТ-компании сравнили точки доступа в различных сценариях использования и выявили сильные и слабые стороны Wi-Fi 6 от четырех вендоров: Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie.

Летом 2020 года эксперты по беспроводным технологиям «Инфосистемы Джет» создали «Лабораторию Wi-Fi 6», чтобы проверить на практике заявленные преимущества нового стандарта сетей и технические возможности точек доступа вендоров. Пилотных кейсов по внедрению Wi-Fi 6 в России пока мало, но интерес уже проявляют представители банковских структур, государственных организаций, промышленных предприятий, ритейла.

Для сравнительных тестов специалисты лаборатории взяли решения от Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie. Инженеры «Инфосистемы Джет» смоделировали тесты, которые позволили создать различные сценарии использования шестого Wi-Fi, работу оборудования в каналах 20, 40, 80 и 160 МГц, а также сравнить сеть нового поколения с Wi-Fi 4 и Wi-Fi 5.

В результате тестирования технологии на четырех точках доступа (Huawei AP7060DN, Cisco Catalyst 9120 AXI-R, Aruba AP-515 (RW) и Ruijie RG-AP840-I) специалисты зарегистрировали максимальную пропускную способность в сетях Wi-Fi 6 на одного клиента 1064 Мбит/c для ширины канала 160 МГц в 5 ГГц. Такой показатель продемонстрировала точка доступа от Huawei. В предыдущем стандарте такие значения были недосягаемы.

Также инженеры отметили рост пропускной способности в сетях для каналов шириной 80 МГц в 5 ГГц в сравнении с Wi-Fi 5 в среднем на 25%. Точка доступа Cisco показала наивысший прирост — 26%. Максимальная пропускная способность зафиксирована на точке доступа Huawei — 754 Мбит/c.

Что касается каналов шириной 20 и 40 МГц, как наиболее востребованных для работы сетей в enterprise-сегменте, то наибольший прирост оказался у точки доступа Aruba — 80%. При этом лучшие результаты показали решения других вендоров — в 20 МГц лидером стал Cisco, а в 40 МГц — Huawei.

Лабораторные исследования показали, что в отличие от сетей Wi-Fi 5, которые значительно теряли пропускную способность при работе с большим количеством параллельных потоков данных, Wi-Fi 6 в таких условиях работает стабильно.

«Технология сейчас интересует многие компании. Сотрудники возвращаются в офисы, количество пользователей Wi-Fi на одну точку растет, количество устройств при этом увеличивается кратно — с рабочего компьютера сотрудники проверяют почту, по планшету ведут ВКС-собрание, в смартфоне договариваются о встрече, в смарт-часах строят расписание. Уже сейчас нас окружает множество IoT-устройств, границы применимости которых становятся шире. Часто мы не замечаем, как жизнь переходит на новый виток цифровизации, однако с раздражением реагируем на медленный Wi-Fi, — сказал Сергей Яранцев, руководитель направления беспроводных технологий «Инфосистемы Джет». — Wi-Fi 5 часто не способен обеспечить нужды современного офиса, но Wi-Fi 6 — точно сможет».

Результаты исследования технологии можно изучить на сайте CNews или лично ознакомиться с точками доступа вендоров в лаборатории «Инфосистемы Джет» и получить консультацию экспертов.