Спецпроекты

«Связной» отслеживает движение маркируемых товаров с помощью SAP

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Связной» завершил первую фазу внедрения системы SAP Advanced Track&Trace (ATT) для маркировки и отслеживания движения фотоаппаратов и вспышек в соответствии с требованиями российского законодательства. Архитектуру проекта разработали эксперты SAP Services CIS.

С октября этого года некоторые товары из категории «фотоаппараты и вспышки» подлежат обязательной маркировке. Чтобы закупать и реализовывать данные товары «Связному» было необходимо перейти на помарочный учет. Помимо этого, целями цифрового проекта стали возможность тотальной сериализации товаров, а также снижение нагрузки на основную ERP-систему по ведению серийных номеров товаров и помарочному учету.

Для достижения всех поставленных целей компания выбрала решение SAP ATT. Цифровая система уже сейчас позволяет ритейлеру учитывать марки и формировать отчетность, а в будущем позволит полностью перевести все товарные категории компании на поштучный учет.

Внедрение состоит из трех этапов. Результатом первой фазы стала возможность учета маркируемого товара на этапе закупок и розничной реализации. Второй этап затрагивает внутреннюю логистику и оптовый сбыт. В рамках третьего этапа тотальный серийный учет будет переведен из SAP ERP в SAP ATT.

«Проект внедрения SAP ATT – это пример того, как быстро и эффективно можно развернуть IT-систему под новые бизнес-задачи. SAP предоставил нам законченное решение, которое позволит компании не только выполнять требования регулятора сегодня, но и осуществлять серийный учет товаров в будущем. Стоит отметить и оперативную скорость реализации проекта. Первый этап мы завершили за два с половиной месяца, несмотря на то, что параллельно запускали электронный документооборот», - отметил Сергей Есман, старший вице-президент по информационным технологиям компании «Связной».

«Компания «Связной» первой из розничного сектора России внедряет SAP ATT для маркировки и отслеживания движения продукции. Проект объединил эффективную команду специалистов, которая оперативно разработала архитектуру и приступила к реализации проекта. Решение от SAP активно используют компании во всем мире. В России система доработана с учетом локальной специфики, она соответствует всем регуляторным требованиям и полностью покрывает решение всех бизнес-задач компании, связанных с маркировкой и отслеживанием движения товаров», - сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

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