«Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона

«Ростелеком» в лице дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера кибербезопасности, заключил соглашение с компанией «Сименс». В рамках сотрудничества решения компании «Сименс» используются для построения индустриального киберполигона, который предоставит промышленным предприятиям возможность отрабатывать практические навыки отражения кибератак.

«Обеспечение информационной безопасности на объектах электроэнергетики становится все более острой темой. Повышение квалификации обслуживающего персонала – одно из основных направлений в вопросе создания защищенной инфраструктуры объекта. На наш взгляд, подобные киберполигоны позволяют наиболее эффективным образом осуществить обучение специалистов методам защиты от киберугроз», - говорит Александр Трофимов, руководитель направления технической поддержки подразделения «Автоматизация в энергетике» компании «Сименс».

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, в 2019 году киберпреступники сменили вектор интересов. Количество атак, направленных на кражу денежных средств, снизилось на 15%. И виден отчетливый рост (на 40%) хакерской активности, направленной на получение контроля над инфраструктурой, В случаях атак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) более 16% из них были нацелены на АСУ ТП или закрытые сегменты. Это ставит перед промышленными предприятиями задачу по отработке защиты критичных сегментов промышленных сетей на практике. Решение данной задачи – одна из целей создания национального киберполигона.

Техническая инфраструктура индустриального киберполигона выполняется в соответствии с пятиуровневой моделью университета Пердью (Purdue Reference Model, PRM). При этом для организации уровней 1 - «Базовые системы контроля» и 2 - «Системы диспетчерского управления и сбора данных» применяются реальные компоненты систем промышленной автоматизации. В соответствии с заключенным соглашением, «Ростелеком-Солар» будет использовать устройства релейной защиты и автоматики семейства SIPROTEC 5 производства компании «Сименс», предназначенные для своевременной автоматической ликвидации аварийных режимов работы электрооборудования и управления им. Также на инфраструктуре киберполигона была установлена система промышленной автоматизации SIMATIC WinCC V7.5, основным назначением которой является сбор и визуализация параметров технологического процесса и оперативное управление им.

«При проектировании индустриального киберполигона мы выбрали решения «Сименс» ввиду их широкой распространенности в электроэнергетике как в Российской Федерации, так и за рубежом. Мы также учитывали значительные усилия компании по внедрению в устройства встроенных средств защиты информации. В дальнейшем компания «Сименс» сможет воспользоваться одним из сервисов киберполигона - «охотой за уязвимостями» (bug bounty), которая проводится в интересах и по запросу вендоров программного и аппаратного обеспечения» - комментирует Михаил Климов, директор по развитию направления «Национальный Киберполигон» компании «Ростелеком-Солар».