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«Ростелеком» и «1С» подписали партнерский договор

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«Ростелеком» и «1С» заключили партнерский договор в области информационных технологий, в рамках которого планируется развивать комплексную систему управления деятельностью дочерних обществ группы компаний на платформе «1С:Предприятие».

В процессе перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) группа компаний «Ростелеком» внедряет системы для управленческого и бухгалтерского учета на платформе «1С:Предприятие 8» и прикладном решении «1C:Управление холдингом». С 2011 г. «Ростелеком» нарастил долю отечественных продуктов в сегменте корпоративных систем управления для дочерних и зависимых обществ до 90%.

Решения фирмы «1С» позволяют централизовать и стандартизировать сбор отчетности, обеспечить прозрачность и упростить анализ данных, а также реализовать комплексное, многофункциональное, быстро тиражируемое и масштабируемое решение на отечественной системе управления базами данных (СУБД).

«Сегодня импортозамещение ПО является одним из приоритетных направлений компании. Сотрудничество с “1С” увеличит долю использования отечественных решений в продуктовом портфеле “Ростелекома”, что позволит не только оказывать безопасный и качественный сервис внешним и внутренним заказчикам, но и выполнить установленные директивой Правительства Российской Федерации показатели эффективности по классу ERP-систем», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«“Общий центр обслуживания” успешно оказывает услуги бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета более чем 150 клиентам, в том числе группе компаний “Ростелеком”. Продукты фирмы “1С” лежат в основе технологической платформы наших услуг. Благодаря слаженной работе “1С”, ее партнерской сети и нашего центра компетенций, клиенты получают лучший уровень сервиса с использованием отечественного ПО класса ERP и СУБД”, — отметил главный бухгалтер «Ростелекома», директор многофункционального филиала «Общий центр обслуживания» Дмитрий Пересветов.

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