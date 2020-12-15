Спецпроекты

Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Разработка компании Smart Engines для распознавания ID документов Smart ID Engine включена в карту российских кейсов ИИ для целей устойчивого развития (ЦУР), подготовленную в рамках международной программы «Глобальный вызов — искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития».

Программный продукт Smart ID Engine предназначен для быстрого и безопасного распознавания ID карт, паспортов, водительских прав. В нем применяются передовые научные достижения исследователей Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей и энергоэффективного ИИ. Проект представлен в категории «Борьба с изменением климата», что является одним из ключевых ориентиров доклада ООН, посвященных проблемам защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты.

«Мы являемся научной компанией и придерживаемся принципов ответственности при создании технологий ИИ. Для нас это прежде всего высокое качество распознавания, экологическая ответственность и безопасность обработки данных. Все наши продукты базируются на фирменной технологии ИИ GreenOCR, созданной учеными Smart Engines в рамках подхода Green AI. Применяемые в ней новые архитектуры 4- и 8-битных нейронных сетей позволили с улучшением точности повысить скорость распознавания и обеспечили снижение углеродного следа в процессах машинного обучения и при выполнении вычислений», — сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук, Владимир Арлазаров.

Другие материалы рубрики

В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов

«Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ

Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию