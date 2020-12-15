IDC представила итоги III квартала 2020 года на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в третьем квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 34 022 серверов всех типов на общую сумму 297,88 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество поставленных серверов выросло на 2,0%, тогда как объём поставок в денежном выражении увеличился на 12,9%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,6% в количественном выражении. В денежном выражении поставки серверов х86 составили долю в 83,5%. Доля поставок RISC-систем составила 16,5%, показав рост в денежном выражении более чем на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Драйвером роста традиционно является финансовый сектор. Лидером поставок RISC-систем стала компания YADRO с долей 78% в денежном выражении.

По итогам квартала лидером сегмента серверов стандартной х86 архитектуры стала компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по объему в денежном выражении. Компании Hewlett Packard Enterprise и Lenovo заняли 2-ю и 3-ю позиции по объемам в денежном выражении соответственно.

“В 3-м квартале рынок продемонстрировал уверенный рост. Основным драйвером выступает крупный корпоративный сегмент. Мы продолжаем наблюдать рост инвестиций в высокопроизводительные системы со стороны финансовой и телекоммуникационной отраслей. В сегменте облачных сервисов и профессиональных услуг также наблюдается рост затрат на аппаратные платформы. Бизнес и госструктуры продолжили наращивание мощностей для обеспечения доступности и масштабирования инфраструктуры”, – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.