Спецпроекты

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус для защиты от атак; сегментацию сети и фильтрацию трафика между сегментами; управление доступом пользователей к приложениям; безопасную публикацию приложений; контроль исходящего трафика с помощью антиботнет-модуля; построение SSL VPN и IPSEC VPN-туннелей.

Для каждого клиента создается отдельный виртуальный межсетевой экран со своей IP-адресацией и маршрутизацией. Сертифицированные специалисты DataLine настраивают FortiGate под клиента с учетом особенностей инфраструктуры, правил доступа и политик безопасности.

Такой облачный сервис позволит компаниям получить все преимущества межсетевого экрана нового поколения без крупных вложений в покупку и обслуживание физических файрволлов, а также сэкономить на найме узкоспециализированных специалистов.

В рамках детального SLA клиенту гарантирована круглосуточная техническая поддержка, доступность сервиса 99,982% и финансовая ответственность провайдера за нарушение.

Другие материалы рубрики

В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов

«Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ

Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию