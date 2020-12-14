Спецпроекты

Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Syssoft («Системный софт») начала поставки на российский рынок программной платформы Smartsheet. Партнерство стало очередным шагом в стратегии Syssoft по усилению портфеля программных средств, помогающих повысить эффективность бизнеса при дистанционном или смешанном формате работы.

Платформа Smartsheet сочетает в себе функциональность ERP, инструменты управления проектами и совместной работы, а также средства управления контентом. Она помогает раскрывать потенциал сотрудников компании даже в сложных условиях.

«Наша аналитика показывает, что в этом году наблюдается существенный рост спроса на инструменты, помогающие выстраивать эффективную работу распределенных команд. Замеры, проведенные в апреле, показали рост средств для коммуникации на уровне более 120%. Сейчас же перед бизнесом появились другие задачи: дистанционная работа стала постоянным форматом, из-за чего наметился существенный рост спроса на комплексные решения, сочетающие проектный менеджмент и управление ресурсами», ― отмечает генеральный директор Syssoft Максим Тикуркин.

Платформа Smartsheet позволяет объединить процессы управления проектами с задачами сразу нескольких департаментов компании: продаж, маркетинга, HR, ИТ и разработки программного обеспечения. Система бесшовно интегрируется с корпоративными системами, которые уже установлены у бизнеса – в том числе, с большинством инструментов Google, мессенджером Slack, Dropbox и всеми наиболее популярными системами бизнес-аналитики (Tableau, Qlik, Power BI).

На базе Smartsheet разработаны отраслевые решения для таких индустрий, как строительство и инженерно-техническое проектирование, финансы, розничная торговля, здравоохранение, производство, профессиональные сервисы и многих других.

«Мы уверены, что команда Syssoft будет играть важную роль в обслуживании быстрорастущего рынка управления совместными работами (CWM) в России. Syssoft стремится к партнерству и созданию практики Smartsheet, в рамках которой обученные профессионалы будут формировать качественный опыт у наших общих клиентов», – отметил Стив Стюарт, руководитель по глобальной работе с каналами Smartsheet.

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