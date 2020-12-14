«Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки

Самыми перспективными для дебюта в 2021 г. российские софтверные компании чаще всего считают рынки Франции, Японии и Бразилии. Именно на этих рынках в следующем году планирует продавать свои решения и услуги больше компаний разработчиков ПО, чем продавало в 2019 г. Такие результаты получены в рамках ежегодного исследования «Руссофт» в 2020 г.

В прошлом году на рынке Франции присутствовало 19,5% опрошенных компаний, а о планах работать на нем в следующем году сообщило 30,3% респондентов. У Бразилии этот показатель за два года вырос с 9,7% до 12,1%, а у Японии — с 9,7% до 15,1%. Чуть лучше выглядит этот показатель в 2021 г., чем в 2019 г., у рынков Казахстана (36,1% и 36,4% соответственно) и Ближнего Востока (20,9% и 21,2%).

В текущем году условия для первого выхода на новые рынки по понятным причинам сложились крайне неблагоприятные. Опрос софтверных компаний был запущен «Руссофт» после начала пандемии, а потому их руководители уже не видели перспектив найти клиентов в тех странах, в которых прежде не работали.

Почти на всех рынках в 2020 г. планировало работать значительно меньше компаний, чем работало в 2019 г., что означает, что часть российских разработчиков признали неизбежность того, что им придется временно их оставить. Только у Японии и Ближнего Востока показатели 2020 г. были лучше, но доля работающих на ближневосточном рынке должна увеличиться при выполнении запланированных задач на символическую величину, сравнимую с погрешностью измерения.

В то же время, снижение доли присутствующих компаний почти по всем рынкам отражало, прежде всего, высокую степень неопределенности. Например, намерение работать на российском рынке в 2020 г. указало 76%, но, скорее всего, по факту будет не менее 90%. Тем более, что сокращение рынка ИТ в России будет меньше, чем ожидалось весной и в начале лета.

Возможно, к началу 2021 г. планы компаний изменятся из-за уже произошедших событий и тех, которые будут происходить в последние месяцы текущего года. Однако особый интерес к рынкам Франции, Японии и Бразилии выглядит вполне логичным. Каждый из них является крупным, уступая значительно по размеру только американскому и китайскому рынкам, и при этом на них представлено еще относительно мало российских компаний. Например, на французском рынке работало значительно меньше отечественных разработчиков, чем на германском — аналогичном по размеру, географической и культурной близости.

Франция на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г. (ПМЭФ-2018) имела особый статус страны-гостя. Подобный статус предполагал визит президента Франции Эммануэля Макрона с большой делегацией представителей французских компаний. На этом форуме было заключено множество контрактов между ними и российскими предприятиями. Наконец, Эммануэль Макрон ратовал за более активное сотрудничество двух стран и планировал официальный визит в Россию в 2020 г. Наконец, о росте интереса российских и французских компаний к сотрудничеству говорит и тот факт, что даже во время пандемии «Руссофт» и Торговое представительство России во Франции провели совместное мероприятие с участием десятков ИТ-компаний двух стран.

С Бразилией и Японией ничего подобного не было. Рынки хотя и крупные, но сложные для выхода на них (Япония в силу значительных кросскультурных различий, а Бразилия — из-за протекционистских мер, защищающий внутренний рынок от импорта ПО). Потому рост интереса к этим рынкам имеется, но не такой большой, как к ИТ-рынку Франции.

В то же время Франция, Япония и Бразилия не могут обеспечить значительный прирост совокупного экспорта российских софтверных компаний сразу в 2021 г. Работа на этих рынках обеспечивают совокупно не более 10% зарубежных продаж отечественных разработчиков ПО. Следовательно, даже значительный рост выручки (например, на 30-50%, что маловероятно), полученных во Франции, Японии и Бразилии, позволит нарастить общий экспорт софтверных компаний России на 3-5 процентных пункта. Однако для итогов одного года даже увеличение на 1-2 процентных пункта благодаря только трем рынкам будет очень хорошим результатом.