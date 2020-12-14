Спецпроекты

НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

НИИ СОКБ и «Ред софт» объявили о завершении испытаний на совместимость EMM SafePhone и операционной системы РЕД ОС. В результате испытаний подтверждена совместимость и корректность работы серверного программного обеспечения EMM SafePhone с операционной системой РЕД ОС.

EMM SafePhone – это российская платформа централизованного управления мобильностью, обеспечивающая мобилизацию бизнес-процессов и их безопасность в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области информационной безопасности. Платформа EMM SafePhone сертифицирована ФСТЭК России (сертификат № 4157 от 03.09.2019), включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России, а также обеспечивает выполнение требований ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций».

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Использование совместного решения обеспечивает заказчикам выполнение требований не только в части информационной безопасности, но и требований по импортозамещению программного обеспечения» – отметил руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик.

«Одной из главных задач, стоящих перед нашей компанией, является создание экосистемы на основе РЕД ОС с применением исключительно отечественных продуктов. Совместимость EMM SafePhone не только расширяет функционал нашей операционной системы, но и дает возможность заказчику обеспечить безопасность бизнес-процессов организации, применяя импортонезависимое ПО» - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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