«Корус консалтинг» и ОЦРВ создали систему аналитической отчетности для департамента управления персоналом РЖД

«Корус консалтинг» и ОЦРВ представили систему аналитической отчетности для департамента управления персоналом РЖД. Разработанная на технологиях открытого кода и отечественном программном обеспечении BI-система позволяет всем руководителям блока управления персоналом ОАО «РЖД» оперативно собирать данные о работе персонала транспортной компании.

РЖД последовательно реализует стратегию использования самых передовых технологических инструментов для повышения эффективности деятельности, оперативного мониторинга всех подразделений и принятия обоснованных управленческих решений.

«Для такой важной функции, как управление человеческими ресурсами, необходимо постоянно иметь возможность видеть текущую ситуацию и на основании достоверных данных принимать взвешенные решения. Ранее мы тратили немало времени для сбора информации вручную и представляли ее руководству. Сейчас наш новый продукт HR-дашборд позволяет нам сократить время на подготовку такой отчетности. Комплексная аналитическая система предоставляет возможность видеть показатели по кадровому портрету компании, движению персонала, обучению и оценке сотрудников и составлять рейтинги HR-служб РЖД и на основе таких данных принимать более качественные решения», – сказал Евгений Браулов, заместитель начальника департамента управления персоналом РЖД.

«Корус консалтинг» и «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (ОЦРВ) разработали централизованную систему аналитической отчетности для HR-вертикали компании.

В рамках проекта была разработана единая методология анализа и визуализации показателей, реализован сбор данных из многочисленных информационных систем – источников данных, спроектирована предметная область в хранилище данных и созданы дашборды для топ-менеджмента компании и линейных пользователей.

Новая система предоставляет готовые показатели по кадровому портрету сотрудников, отклонениям от плана, работе с кадровым резервом и движению персонала (количестве принятых и уволенных сотрудников с детализацией по подразделениям, причинам и пр.). ИТ-решение также оперативно собирает данные по обучению, развитию и оценке персонала и предоставляет данные о трудовой дисциплине. По каждому показателю можно посмотреть детализированную аналитику.

«Важным аспектом при реализации системы было соблюдение требований импортозамещения, поэтому при разработке решения предпочтение отдавалось российскому и свободно распространяемому ПО. Была проведена огромная работа по исследованию рынка, проведению функционального и нагрузочного тестирований различных продуктов и технологий в области хранения, обработки и визуализации данных. Отдельное внимание мы уделили именно проектам по HR-аналитике, которые требуют очень глубокого анализа данных и должны обеспечивать возможность детализации до различных уровней орг. структуры на массиве данных в несколько лет. Для обработки и хранения таких объемов информации были выбраны технологии свободно распространяемого ПО, а для визуализации была выбрана платформа Luxms BI», – сказал Юрий Данилов, заместитель начальника департамента информатизации РЖД.

В настоящее время аналитическая система уже используется руководством кадрового блока РЖД и тиражируется на уровень подразделений. В планах – развитие решения и добавление новых функциональных модулей.

«Комплексные аналитические проекты всегда отличаются особенностью, связанной с масштабами и сложностью архитектуры решения. Построить правильный профиль сотрудников и собрать всю необходимую объективную информацию о них – вдвойне непростая задача. Успех данного проекта обусловлен не только нашей глубокой экспертизой в области создания комплексных решений для бизнес-анализа, но и высокой вовлеченностью и уровнем компетенций команды РЖД и ОЦРВ. Благодаря этому фактору. использованию подходов изучения клиентского и пользовательского опыта и гибкой методологии разработки мы добились результата в сжатые сроки и учли все пожелания руководителей кадровых подразделений и их сотрудников», – отметил Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Мы понимаем, насколько важно для департамента управления персоналом оперативно получать точные данные по показателям деятельности кадровых служб. Нам приятно, что система аналитической отчетности помогает Заказчику повысить скорость и качество принятия управленческих решений. Специалисты ОАО “РЖД”, “Корус консалтинг” и ООО “ОЦРВ” работали слаженно и на очень высоком уровне. Мы гордимся тем, что принимали участие в таком интересном и сложном проекте», – отметил Рустам Мамаджанов, директор дирекции по управлению проектами финансово-экономического и кадрового блоков ОЦРВ.