Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России

Рынок CRM утроится к 2025 г. Об этом сообщили на публичной дискуссии, организованной 3 декабря 2020 г. международной консалтинговой компанией J’son & Partners Consulting при участии «1С-Битрикс», «Норбит» и «Террасофт»

В 2019 г. количество компаний в России, которые используют CRM, выросло на 21%, и их доля составила 17% от общего числа предприятий.

Пока еще низкий уровень проникновения CRM-систем в России может рассматриваться как потенциал существенного роста данного рынка в ближайшие 10 лет.

По прогнозам экспертов, к 2025 г. абонентская база платящих пользователей российского CRM-рынка будет ежегодно расти в среднем на 25%. Ключевым драйвером роста станут малые предприятия и микробизнес — преимущественно компании с численностью сотрудников от 15 до 100 человек, у которых нет собственной развитой ИТ-инфраструктуры, а отдел продаж организован «на удаленке».

Главный фактор развития индустрии — увеличение потребности в облачных решениях. Сегмент CRMaaS в России в ближайшие пять лет будет ежегодно расти более, чем на 18%. Этот сегмент рынка будет увеличиваться в два раза быстрее, чем модель On-premise.

В 2025 г. количество регулярно платящих российских пользователей в сегменте облачных CRM составит более 280 тыс. К этому времени рынок вырастет в три раза, а доля облачных CRM достигнет 61%.

Также существенный рост на российском рынке CRM покажет сегмент IaaS/PaaS (промежуточный вариант, когда компания приобретает «вечную лицензию», но размещает ПО в публичном облаке провайдера). Объем этого сегмента к 2025 г. вырастет в 10 раз — это показывает потребность в индивидуальной настройке CRM.

На российском CRM-рынке наблюдается очевидное наличие специализации российских и зарубежных игроков. В сегменте облачных CRM, где основными пользователями являются малые и микропредприятия, доминирующую позицию занимают разработчики, которые адаптировали свои продукты и ценовую политику под локальные особенности страны. Специалисты ожидают, что доля таких вендоров продолжит уверенно расти как в денежном, так и в натуральном выражении.

Положение игроков на рынке On-premise CRM в России сильно не поменяется. Зарубежные вендоры будут по-прежнему удерживать не менее 85% рынка в денежном выражении.

По прогнозам аналитиков, к 2025 г. совокупный рынок CRM в России вырастет в 1,7 раз и превысит 10 млрд руб.

Наталья Пчеловодова, Head of Marketing Research Department J’Son & Partners Consulting, сказала: «Ключевым источником экстенсивного роста рынка CRM является сегмент малого бизнеса и микропредприятий. Но в России существует эффект “замкнутого круга” — у нас очень низкий уровень проникновения современных систем автоматизации. Из-за этого производительность труда в три раза ниже, чем в США и европейских странах. Неэффективная организация труда отрицательно влияет на выручку и привязанные к ней затраты на ИТ. Из-за этого компании не могут покупать дорогие средства цифровизации. Облачные CRM — это по сути единственный доступный инструмент, который способен разорвать этот “замкнутый круг”, позволяя предпринимателям снижать издержки, повышать производительность труда и помогать бизнесу быть эффективным. Сегодня предприятиям нужны быстрые, удобные, бюджетные продукты, которые можно настроить “под себя”. На наш взгляд, именно такие решения будут востребованы на российском рынке. Даже небольшие компании хотят использовать персонализированный софт. И чтобы продолжать расти, вендорам нужно будет корректировать тарифную политику и разрабатывать облачный софт, который можно “гибко” настраивать — с наличием удобного, интуитивно понятного конструктора, позволяющего собирать конфигурации, необходимые конкретной компании».

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», сказал: «Мы видим, что рынок растет и будет увеличиваться еще быстрее. Это прекрасно и для разработчиков, и для интеграторов CRM. Крайне важно, что катализатором развития рынка являются облачные решения. А еще очень приятно, что в нашей стране основной рост обеспечивают локальные игроки».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт», сказал: «Cloud-сервисы, на мой взгляд, довольно сильный драйвер рынка, и мы наблюдаем рост спроса на облака, в том числе со стороны крупных и средних компаний. Также клиентам уже не интересна монолитная «коробка», которая решает базовые CRM-задачи. Им нужны гибкие решения, которые можно быстро менять под конкретные потребности бизнеса. И тут им помогают low-code и BPM-технологии, которые позволяют адаптировать решение под новые условия рынка и автоматизировать процессы, сопутствующие классическому CRM».

Владимир Вертоградов, управляющий директор «Норбит» (входит в группу «Ланит»): «Последние лет пять к нам не обращаются с просьбой разработать CRM. Все понимают, что есть отличный софт, который можно просто купить. Бизнес выбирает готовое решение, чтобы быстрее войти на рынок или победить на нем».