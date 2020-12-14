Cisco представила новый Webex Contact Center

Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям оптимизировать совместную удаленную работу. Webex давно и успешно помогает работникам эффективно трудиться, где бы они ни находились. С начала пандемии решение не только обеспечивает функционирование бизнеса, но и является платформой для удаленного взаимодействия врачей, безопасно контактирующих с пациентами, и для преподавателей, дистанционно обучающих учеников. Очевидно, что будущее трудовой сферы будет включать как удаленную работу, так и присутствие в офисе. Сегодня такой режим называется гибридным. Cisco четко представляет, каким образом технологии помогут заказчикам реализовать это будущее уже сегодня и как создать инклюзивный мир для всех.

Анонсированные инновации, а их более 50, можно разбить на три категории: бесшовная совместная работа, интеллектуальное гибридное рабочее пространство и интеллектуальное взаимодействие с заказчиками. Везде реализована надежная защита и обеспечена конфиденциальность, что является неотъемлемой характеристикой Cisco.

Цель разработчиков Webex — обеспечить пользователей всем необходимым для максимально эффективной работы. Доступное сегодня и полностью обновленное решение Webex — это единое приложение для подключения и выполнения всех необходимых задач — переговоров, совещаний и обмена сообщениями. Новые функции добавлены во всех режимах, также реализован уникальный функционал определения присутствия в реальном времени, чтобы пользователи знали, кто может принять участие в совещании.

В Webex уже реализованы.

Шумоподавление и повышение качества речи. Ни звуки клавиатуры, ни шорох перелистываемой документации больше не прервут совещаний. Webex автоматически выделяет и подавляет посторонние шумы. Транскрипция и субтитрование. Больше не надо постоянно делать заметки. Пропустившие совещание легко найдут нужный текст при помощи поиска. Выделение основных моментов и задач. Чтобы получить список, достаточно дать голосовую команду Webex Assistant. Модернизированный экранный шаблон. Простым перемещением изображений можно оставить на экране только тех, кого вы хотите видеть.

Webex Huddle (мгновенная организация совещаний). Пригласить нужных членов коллектива на совещание одним кликом. Составление графика не требуется: одно движение мышью.

Скоро станут доступными.

Жесты в ходе совещания. Нравится презентация? Поднимите большой палец, и искусственный интеллект «переведет» ваш жест в соответствующий смайлик – и отобразит его на экране. Эта уникальная функция появится в следующем году.

Функции иммерсивного обмена. Сделайте презентацию, видео или приложение динамическим фоном своего выступления, создавая эффект погружения. Функция появится в следующем году.

Перевод в реальном времени. Уже с февраля вы сможете принимать участие в совещаниях на своем родном языке и получать локализованную транскрипцию текущего доклада на любом из десятка языков. Каждый участник совещания может выбрать свой язык, это не отражается на других пользователях. Поддерживаются: английский, испанский, французский, немецкий, китайский (мандарин), португальский, арабский, русский, голландский и японский.

Сохранение и обмен информацией. Презентации и записи сохраняются в приложении Webex. Их можно просматривать на панели задач Webex и в разделе контента в групповых и персональных пространствах.

Крупномасштабные совещания. Нужно провести сессию Webex Events, в которой будут активно участвовать 25000 человек? Еще немного — и это станет возможным. С новым стриминговым функционалом Webex Events, который будет представлен до конца этого месяца, можно будет пригласить до 100 тыс. участников.

Шаблоны совещаний. Применение шаблонов позволит высказаться каждому участнику. Быстрая синхронизация ограничит выступления по времени.

«Быстрый поиск ключевых проектов и персоналий. Используя передовой ИИ-функционал, Webex становится единственным мессенджером, который знает, какие проекты, пространства и персоналии наиболее важны пользователю и показывает их на первых строчках списка. Функция появится в первом квартале будущего года.

Нет пропущенным сообщениям. Важные сообщения и задачи можно выделять и помечать как непрочитанные. Функция появится в первом квартале будущего года.

Нет пропущенным совещаниям. Уже в феврале Webex будет автоматически рассылать записи в указанные пользователем групповые и персональные (1:1) пространства.

Webex calling – интерактивный голосовой ответ и видео на удержании. Видео-меню упрощают переадресацию звонков, а видео на удержании станет новым способом вовлечения пользователей.

Простая переадресация звонка на совещание Webex. Персональный (1:1) телефонный звонок переадресуется на видеосовещание Webex, чтобы можно было использовать ИИ-функционал, транскрипции, заметки и мероприятия, записи.

Новое для покупателей. Теперь заказчики могут воспользоваться новыми тарифными планами, весь функционал ТФОП поступает непосредственно от Cisco. Доступность: средина декабря — США, первый квартал 2021 г. — Канада, остальные страны — в течение года.

Каждодневное взаимодействие — основа эффективной совместной работы. В прошлом году мы ввели профили People Insights. Сегодня мы расширяем функционал People Insights. Новые функции на основе Webex Graph предлагают персонализированную информацию и практические рекомендации для работников и коллективов.

Для работников. People Insights выделяет тренды, которые не ограничиваются календарем Outlook, а включают типичное время начала и окончания рабочего дня, время, продолжительность видеовызовов и др.

Для коллективов есть возможность в целом визуализовать характер работы в рамках Webex, что поможет построить и поддерживать ту или иную структуру коммуникаций и общения для повышения эффективности. Данный функционал также может использоваться для формирования стратегии повышения инклюзивности в коллективе.

Новое решение Webex Contact Center предлагает компаниям, заказчикам и агентам новые мощные интеллектуальные функции. Теперь предприятиям любого масштаба, даже с самыми небольшими контакт-центрами, с первого дня доступны широкие возможности облачных контакт-центров с тысячами агентов. Микросервисная архитектура следующего поколения дает возможность быстро внедрять новые функции, а открытые интерфейсы программирования обеспечивают ускоренную адаптацию. Цифровые технологии дают заказчикам возможность общаться так, как им удобнее: чат, электронная почта, голос, а теперь еще и социальные сети.

Новые ИИ-роботы (чат и голос) ответят на простые вопросы и переадресуют сложные агентам контакт-центра вместе с необходимой информацией, так что заказчику не придется повторять уже сказанное. Теперь, когда реализована интеграция Webex Experience Management и Webex Contact Center, агенты будут лучше подготовлены к эмоциональным всплескам клиентов.