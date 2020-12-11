«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ

Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ). На покопийную оплату переведены сто отделений МКБ в Москве и Московской области, в которых установлено в общей сложности около 1200 принтеров и МФУ.

Основные задачи проекта, поставленные МКБ перед подрядчиками, – это переход на покопийную модель оплаты офисной печати, аутсорсинг сервисного сопровождения, обновление парка печатающих устройств.

Для проекта были выбраны производительные модели принтеров и МФУ Brother - HL-L5100DN и MFC-L5750DW. Более 700 новых устройств Brother были установлены в офисах банка вместо использовавшихся ранее моделей других брендов. Печатающая техника передана МКБ на условиях аренды. Использование в проекте этих устройств не только обеспечило обновление техники, но и позволило предложить заказчику комфортную стоимость черно-белого отпечатка А4.

ООО «Бразер» (российский офис Brother) зафиксировало на 3 года - срок действия контракта - цены на оборудование и расходные материалы и предоставила трехлетнюю гарантию на устройства. В случае необходимости компания обеспечит поставку запасных частей со склада в Москве.

Компания «СберСервис» является непосредственным исполнителем проекта и оказывает услуги по сервисному обслуживанию парка печатающих устройств. Чтобы обеспечить постоянный контроль качества оказываемых услуг, «СберСервис» провела интеграцию своей системы Service Desk с аналогичной системой МКБ.