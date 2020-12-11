Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ

Интеграция ИТ в банках Техника

Компании «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») и Brother сообщают о реализации совместного MPS-проекта для Московского кредитного банка (МКБ). На покопийную оплату переведены сто отделений МКБ в Москве и Московской области, в которых установлено в общей сложности около 1200 принтеров и МФУ.

Основные задачи проекта, поставленные МКБ перед подрядчиками, – это переход на покопийную модель оплаты офисной печати, аутсорсинг сервисного сопровождения, обновление парка печатающих устройств.

Для проекта были выбраны производительные модели принтеров и МФУ Brother - HL-L5100DN и MFC-L5750DW. Более 700 новых устройств Brother были установлены в офисах банка вместо использовавшихся ранее моделей других брендов. Печатающая техника передана МКБ на условиях аренды. Использование в проекте этих устройств не только обеспечило обновление техники, но и позволило предложить заказчику комфортную стоимость черно-белого отпечатка А4.

ООО «Бразер» (российский офис Brother) зафиксировало на 3 года - срок действия контракта - цены на оборудование и расходные материалы и предоставила трехлетнюю гарантию на устройства. В случае необходимости компания обеспечит поставку запасных частей со склада в Москве.

Компания «СберСервис» является непосредственным исполнителем проекта и оказывает услуги по сервисному обслуживанию парка печатающих устройств. Чтобы обеспечить постоянный контроль качества оказываемых услуг, «СберСервис» провела интеграцию своей системы Service Desk с аналогичной системой МКБ.

Другие материалы рубрики

В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг

ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда

«Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro

Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю

Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

Продан один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные шторы и жалюзи

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы