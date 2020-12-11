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«Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве

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АО «Новые коммуникационные технологии», разработчик «Р7-Офис», и Правительство Тюменской области заключили соглашение об информационном взаимодействии.

Документ направлен на выполнение задач по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По его условиям стороны смогут формировать пилотные зоны для тестирования российских цифровых продуктов и решений в различных сферах деятельности, а также формировать предложения по повышению эффективности использования российского программного обеспечения.

Также АО «НКТ» планирует передать 55 тыс. лицензий на использование своего офисного решения «Р7-Офис» в образовательные учреждения региона.

Учащиеся и преподаватели получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций.

Это уже не первое региональное партнерство в области импортозамещения для АО «НКТ». Ранее пакетом «Р-7 Офис» были оснащены также учреждения в Смоленской и Костромской областях, Республике Алтай, Ингушетии и др.

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