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Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент»

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В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Элвис-плюс» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного комплекса «Застава-клиент» (производства «Элвис-плюс») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в сертификате совместимости.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Программный комплекс «Застава-клиент «VPN/FW «Застава», версия 6» является российским программным продуктом — VPN-агентом, сертифицированным ФСБ России, а также межсетевым экраном типа «В», сертифицированным ФСТЭК России.

Продукты семейства «Застава» обеспечивают защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (Virtual Private Networks, VPN) и распределенного межсетевого экранирования (МЭ). Они работают на различных аппаратных платформах и под управлением практически всех популярных операционных систем.

«Информационная безопасность всегда была чувствительной темой в российском ИТ. Однако стремительное развитие отрасли позволило выпустить на рынок надежные продукты в этом направлении, среди которых и разработки нашего партнера «Элвис-плюс». Расширение списка совместимости «Ред ОС» по итогам успешного тестирования с сертифицированным ФСБ VPN-агентом «Застава-клиент» позволит предложить заказчикам больше безопасных импортонезависимых решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В условиях продолжающегося тренда на импортозамещение важна совместимость продуктов по информационной безопасности с отечественными операционными системами, — отметил директор департамента специальных работ Павел Власов. — Благодаря этому российский рынок получает широкий диапазон комплексных ИБ-решений, позволяющий заказчикам формировать оптимальную по стоимости и защищенную ИТ-инфраструктуру, построенную на отечественных изделиях».

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