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L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Внедрения

С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалтинг» «iDocs: Маркировка», которая теперь обеспечивает интеграцию и обмен данными между инфраструктурой L’Oreal и контуром госрегулятора.

Для создания инфраструктуры в рамках проекта специалистам «КОРУС Консалтинг» требовалось российское облако, дающее возможность в поставленные сроки запустить решение. Этим требованиям отвечает облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) с набором сервисов, которые автоматизируют разработку и эксплуатацию системы. Платформа предоставляет зрелый платформенный компонент Kubernetes, на котором выстроена архитектура «iDocs: Маркировка», по модели PaaS. Теперь весь набор кодов маркировки с дополнительными параметрами (тип товара и так далее) хранится в облаке в базе PostgreSQL-as-a-Service.

Быстрое внедрение позволило подготовить L’Oreal ко вступлению в силу законодательства. Сейчас «КОРУС Консалтинг» поддерживает работу решения, оказывая техническую поддержку: первую и третью линию.

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