«Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго»

Внедрение специалистами «Первого бита» «Бит.Финанс.Холдинг» для «1С:Бухгалтерия 8» в «ТНС энерго» позволило автоматизировать в компании 150 рабочих мест за три месяца.

«ТНС энерго Нижний Новгород» — крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области. «ТНС энерго Нижний Новгород» входит в структуру ГК «ТНС энерго», независимой энергосбытовой компании. Штат компании — 1 тыс. человек. Компания обслуживает 56,4% рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области — более 34,9 тыс. юридических лиц, из которых более 4,4 тыс. договоров заключены с потребителями, финансируемыми из бюджетов различных уровней, и более 1,22 млн лицевых счетов физических лиц. Среди клиентов «ТНС энерго» крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области.

Для ведения бухгалтерского учета и согласования платежей в компании «ТНС энерго» использовались две системы: «1С:УПП» для бухгалтерского учета и разработанная внутри компании программа Prestima для согласования платежей. Данное решение не обеспечивало единое пространство с другими филиалами ГК. В качестве системы автоматизации группа компаний «ТНС энерго» выбрала комплект программ на платформе «1С:Предприятие 8»: «1С:Бухгалтерия + Бит.Финанс.Холдинг», так как данная комбинация позволяет закрывать актуальные потребности компании.

Конкурс компании выиграли специалисты «Первого бита», и проектной команде были поставлены следующие задачи: обеспечить единообразие в финансовых системах для всей ГК; обеспечить возможность ежедневного согласования реестров платежей сотрудниками УК во всех филиалах; произвести переход из существующей системы в «Бит.Финанс» максимально быстро и с минимальными изменениями в бизнес-процессах.

В ходе проекта была внедрена подсистема «Казначейство» программы «Бит.Финанс», которая позволила решить стоящие перед «ТНС энерго» задачи за счет ключевых возможностей системы: внедрена схема согласования заявок на расходование денежных средств, аналогичная той, что использовалась в прежней системе. Настроена система назначения заместителей; внедрено оповещение на электронную почту ответственных за согласование; внедрена система постановки задач по заявкам на расходование денежных средств; введено использование реестров-платежей и согласование их сотрудниками УК; настроены права доступа для каждого ЦФО; проведено обучение работе в новой системе всех участников процесса.

В результате проекта удалось в короткий срок закрыть потребности ГК «ТНС энерго» — привести финансовую систему компании к единообразию, получить возможность согласования реестров платежей во всех филиалах, автоматизировав 150 рабочих мест.

Главный бухгалтер Андрей Хлытин отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества со специалистами «Первого бита»: «Компания «Первый бит» проявила себя как компетентный разработчик программных решений и надежный партнер по автоматизации финансовых процессов и управленческого учета. Мы довольны функционалом и качеством программы «Бит.Финанс.Холдинг», позволяющей получать желаемый результат».