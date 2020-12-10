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Itglobal.com проверила уровень защищенности европейского платежного сервиса Finom

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Аудиторы Itglobal.com проанализировали безопасность веб-портала Finom.

Finom — это международный инновационный финансовый сервис, который предоставляет онлайн финансовые услуги для малого бизнеса, фрилансеров и самозанятых во Франции, Германии и Италии. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды).

Специалисты Itglobal.com проверили защищенность личного кабинета с помощью тестирования на проникновение по модели Black Box (имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика). Личный кабинет — важная часть сервиса, к нему привязаны счета и денежные средства (кошельки) клиентов.

В ходе тестирования критических уязвимостей найдено не было. Одна уязвимость средней уровни критичности, а также несколько незначительных были сразу устранены. Пентест показал, что Finom хорошо защищены от потенциальных кибератак. Уровень безопасности веб-сервисов компании можно оценить как высокий.

Itglobal.com подготовил отчет о проверке с соблюдением всех необходимых правил. Документ был принят и одобрен одним из европейских банков-партнеров Finom.

Андрей Вариков, CTO Finom, сказал: «Нам было приятно узнать, что уровень защиты наших сервисов довольно высокий. Понравилось, что ваши специалисты нас практически не отвлекали, всё дали самостоятельно. Они сразу поняли, чего мы хотим. Отчет был составлен грамотно, у регулятора к нему претензий не было. Планируем продолжить сотрудничать с Itglobal.com — и протестировать безопасность наших Android- и iOS-приложений».

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