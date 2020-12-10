HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями

HPE (Hewlett Packard Enterprise) объявила об ускорении массового внедрения высокопроизводительных вычислений на предприятиях благодаря запуску лидирующих на рынке решений в области высокопроизводительных вычислений по модели «как услуга» на платформе HPE GreenLake. Новые облачные сервисы HPE GreenLake позволят заказчикам объединить возможности гибкой облачной платформы с оплатой по факту использования с хорошо зарекомендовавшими себя системами высокопроизводительных вычислений HPE. Теперь любое предприятие может запускать самые требовательные вычислительные и ресурсоемкие рабочие нагрузки, развивать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, улучшать анализ данных и разрабатывать новые продукты и сервисы с помощью гибкой платформы по модели «как услуга». Платформа может работать как локально, так и в ЦОДе (центре обработки данных) партнера в рамках колокации.

Новое решение снижает сложность и стоимость внедрения систем для работы с высокопроизводительными вычислениями по сравнению с традиционным развертыванием таких сервисов благодаря полностью управляемому, предварительно настроенному пакету услуг из специализированных систем высокопроизводительных вычислений, программного обеспечения (ПО), систем хранения и сетевых решений, доступному в малой, средней и крупной конфигурации. Предприятия могут заказать необходимые мощности на портале самообслуживания с помощью функции «указать и выбрать», рассчитав правильную комплектацию для своих рабочих нагрузок. После заказа сервисы станут доступны уже через 14 дней.

«Стремительный рост объема данных, использования ИИ и высокопроизводительной аналитики увеличивают потребность в высокопроизводительных вычислениях для предприятий любого размера: от крупнейших компаний из списка Fortune 500 до стартапов, — сказал Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент подразделения HPE High Performance Computing (HPC). — Мы трансформируем рынок, предоставляя лидирующие в отрасли решения для высокопроизводительных вычислений в виде упрощенных, предварительно настроенных услуг с возможностью контроля расходов и улучшения управления, масштабирования и гибкости благодаря платформе HPE GreenLake. Такие облачные сервисы позволят любому предприятию получить доступ к самым мощным высокопроизводительным вычислениям и ИИ, извлечь ценные выводы из данных для ускорения критически важных исследований и достижения ярких результатов».

Сервисы для работы с высокопроизводительными вычислениями предоставляют огромные вычислительные мощности, а также возможности моделирования и симуляции для преобразования сложных данных в цифровые модели, которые помогают исследователям и инженерам понять, как что-то будет выглядеть и работать в реальном мире. Такие системы также обеспечивают оптимальную производительность для решений ИИ и аналитики и повышают точность прогнозирования. Все эти возможности используются для решения самых разных задач: от разработки вакцин или прогнозирования погоды до улучшения конструкции автомобилей, самолетов или даже потребительских товаров, к примеру, шампуней или стирального порошка.

Согласно исследованию Intersect360, к 2024 году рынок высокопроизводительных вычислений вырастет более чем на 40%, выручка от таких решений составит почти 55 млрд долларов. Этому будет способствовать спрос на поддержку постоянно увеличивающегося количества данных, в том числе из новых приложений и устройств, к примеру, моделей обучения ИИ или устройств на границе сети, а также потребность в их эффективной обработке и анализе.

Однако традиционное развертывание и управление системами высокопроизводительных вычислений является дорогостоящим, сложным и ресурсоемким процессом. Согласно исследованию Hyperion, главными препятствиями для внедрения таких систем остаются высокая стоимость решений, внушительные операционные расходы, связанные с потреблением энергии и охлаждением, а также нехватка квалифицированного персонала.

Компания HPE значительно упрощает этот процесс, ускоряя развертывание проектов высокопроизводительных вычислений на 75% и уменьшая капиталовложения на 40%, предлагая лидирующее в мире портфолио сервисов для высокопроизводительных вычислений на платформе HPE GreenLake. Предприятия могут устанавливать эти системы в любой среде: будь то локально у себя в ЦОДе, на границе сети или в ЦОД партнера в рамках колокации. Заказчики получают полностью управляемые сервисы, при этом оплачивают только те мощности, которые они используют. Благодаря этому предприятия могут сфокусироваться на своих проектах, ускорить анализ данных и внедрение инноваций.

В первую очередь компания HPE предложит сервисы для работы с высокопроизводительными вычислениями на базе систем HPE Apollo в сочетании с технологиями хранения и сетевыми решениями, разработанными специально для рабочих нагрузок моделирования и симуляции. Решение будет также включать в себя ключевое ПО для управления рабочими нагрузками, поддержки контейнеров и координации процессов, а также контроля и мониторинга кластеров при работе с высокопроизводительными вычислениями. Компания HPE планирует в будущем расширить портфель предлагаемых по модели «как услуга» сервисов для высокопроизводительных вычислений.

Заказчики могут выбрать пакет услуг в малой, средней или крупной конфигурации и получить полностью управляемый сервис от HPE всего за 14 дней.

В рамках предложения заказчикам будут доступны следующие решения для легкого управления, развертывания и контроля затрат на сервисы для высокопроизводительных вычислений.

HPE GreenLake Central представляет собой улучшенную программную платформу для управления и оптимизации сервисов по высокопроизводительным вычислениям; HPE Self-service позволяет самостоятельно запускать и управлять кластерами высокопроизводительных вычислений, не прерывая рабочие нагрузки, с помощью функции «указать и выбрать»; HPE Consolution Analytics предоставляет оперативную аналитику по использованию и объему затрат с помощью платформы HPE GreenLake; сервисы для работы с высокопроизводительными вычислениями, ИИ и приложениями стандартизируют и распределяют нагрузки в контейнеры, упрощая модернизацию, передачу данных и доступ к ним. Эксперты используют заводские процессы для быстрого перемещения приложений на контейнерную платформу по мере необходимости.

Zenseact, разработчик ПО для сервисов автономного вождения со штаб-квартирами в Швеции и Китае, использует решения HPE для высокопроизводительных вычислений на платформе HPE GreenLake по модели «как услуга» для моделирования и симуляции. Компания задействует технологии HPE при анализе сотен петабайт данных, которые Zenseact генерирует во всем мире, получая информацию от своей сети тестовых автомобилей и центров разработки ПО. Решения HPE помогают реализации миссии Zenseact по моделированию и симуляции автономного вождения и разработке ПО следующего поколения, призванного обеспечить безопасность водителей.

«Миссия Zenseact — улучшение передовых систем помощи водителям и сервисов автономного вождения для создания надежных и гибких решений, которые расширят границы технологических инноваций и преобразуют опыт вождения, — комментирует Роберт Таппер (Robert Tapper), директор по информационным технологиям Zenseact. — Используя технологии HPE для высокопроизводительных вычислений на платформе HPE GreenLake, мы решаем наши задачи, выполняя 10 000 симуляций в секунду на основе данных тестовых автомобилей. Благодаря этому мы оперативно получаем аналитические данные для разработки ПО, призванного обеспечить безопасность автономных транспортных средств».

Другие примеры использования решений предприятиями включают. Разработку более безопасных автомобилей. Производители автомобилей могут моделировать и тестировать функции транспортного средства для улучшения его конструкции, начиная от симуляции эффективности различных типов резины в шинах и заканчивая моделированием столкновений для оценки потенциальных травм у водителей и пассажиров. Улучшение производства с помощью экологичных материалов. Моделирование используется для открытия новых материалов для экологически безопасных вариантов упаковки из алюминия и пластика с целью повышения эффективности и снижения затрат. Принятие критических решений на финансовых рынках за миллисекунду. Финансовые аналитики могут предсказывать важные тенденции фондовых бирж и торговли, а также улучшить управление рисками в быстро меняющейся среде финансовых услуг, где необходим оперативный и точный анализ.

Помощь в поиске новых лекарственных средств. Ученые из исследовательских лабораторий и фармацевтических компаний могут выполнять сложные симуляции для понимания биологических и химических взаимодействий, которые могут привести к открытию новых лекарственных препаратов для лечения заболеваний.

Ускорение разведки нефти и газа. Моделирование в сочетании со специальной сейсмической аналитикой помогает понять, когда и где проводить бурение для добычи нефти, что повышает вероятность обнаружения и точность определения объемов нефтяных залежей, в то же время снижая риски безопасности и затраты на разведку.

У компании HPE есть надежная экосистема партнеров в области высокопроизводительных вычислений, что позволит предприятиям легко развертывать решения для любых рабочих нагрузок в любой среде.

Партнеры, предоставляющие услуги по размещению серверного оборудования: Заказчики могут освободить собственные площадки, отдав предпочтение установке своих систем высокопроизводительных вычислений в ЦОДе партнера в рамках колокации и используя их удаленно через HPE GreenLake. Партнеры HPE, к примеру, atNorth, CyrusOne и ScaleMatrix, предоставляющие услуги по размещению серверного оборудования для высокопроизводительных вычислений, владеют масштабируемыми, энергоэффективными ЦОДами.

Независимые поставщики ПО: HPE сотрудничает с такими партнерами, как Activeeon, Ansys, Core Scientific и The UberCloud, чтобы предлагать решения для оптимизации целого ряда программных приложений: от автоматизации, ИИ, аналитики и блокчейна до систем автоматизированного проектирования и моделирования, которые имеют решающее значение для сокращения времени вывода продукции на рынок при производстве и проектировании изделий.

Облачные сервисы HPE GreenLake предоставляют заказчикам мощную основу для цифровой трансформации с помощью гибкой платформы «ИТ как услуга», которая может работать локально в ЦОД заказчика, на границе сети или в ЦОД партнера в рамках колокации. Облачные услуги HPE GreenLake сочетают в себе простоту и гибкость облака с соблюдением требований безопасности, высоким уровнем управления и производительности гибридной ИТ-инфраструктуры. HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений HPE с общей стоимостью контрактов более 4 миллиардов долларов США и работает с разными заказчиками по всему миру, включая Kern County в Калифорнии, Nokia и YF Life Insurance Ltd.

В свою очередь, согласно данным исследования Hyperion о рынке серверов для высокопроизводительных вычислений, предложения компании HPE в области высокопроизводительных вычислений остаются фаворитами для целого ряда бизнес-задач, что позволяет HPE занять лидирующую позицию на этом рынке. Бизнес HPE в сфере высокопроизводительных вычислений приобретает всё большие масштабы, поддерживая исследования и другие инициативы в области научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для таких заказчиков, как NASA, Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США, Центр высокопроизводительных вычислений Pawsey в Австралии, Университет Стони Брук и Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC).

Первые предустановленные предложения облачных сервисов HPE GreenLake для высокопроизводительных вычислений будут доступны весной 2021 года для заказчиков по всему миру.

Компания HPE планирует расширять линейку облачных сервисов HPE GreenLake для высокопроизводительных вычислений и дополнить ее вычислениями, ПО, системами хранения данных и сетевыми решениями на основе Cray.

Все облачные сервисы HPE GreenLake, включая решения, предназначенные для высокопроизводительных вычислений, доступны через партнерскую программу HPE.