«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала автоматизированный сервис по подбору маршрутов для перевозчиков

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила автоматизированный сервис, который поможет подобрать маршрут для перевозчиков.

Сервис «Цепочки грузов» помогает спланировать маршрут наиболее оптимальным образом и за счет этого повысить его прибыльность. Благодаря обновленному сервису перевозчики могут планировать сложные перевозки, включающие в себя несколько грузов последовательно или одновременно через несколько городов.

«Цепочки грузов» – сервис, созданный в рамках цифровой экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Его основная задача, как и задача всей экосистемы – сделать рынок автомобильных грузоперевозок более прозрачным и прибыльным для всех участников. Сервис рассчитан на перевозчиков грузов и решение их основной проблемы – неоптимальные маршруты с низкой ставкой руб/км.

Его созданием занимались ИТ-специалисты «Биржи грузоперевозок ATI.SU» без привлечения внешних ресурсов. В течение четырех месяцев над ним работали одновременно несколько команд. Команда, отвечающая за поиск грузов, разработала алгоритм формирования цепочек грузов, в основе которого – волновой алгоритм подбора. Проектировщики интерфейсов сделали сервис интуитивно понятным и удобным для пользователей, даже если те до этого не работали с аналогичными продуктами. Фронтенд-разработчики реализовали интерфейс, «оживили» сервис и внедрили его на сайт. Еще несколько команд обеспечивали взаимодействие цепочек с другими сервисами Биржи, например, расчет расстояний, поиск грузов, мобильные клиенты.

Раньше перевозчики формировали свои маршруты вручную, самостоятельно подбирая грузы. На это уходили часы работы, и итоговый маршрут мог получиться не самым выгодным, так как перебрать все возможные варианты вручную физически невозможно. А сервис «Цепочки грузов» за несколько секунд предлагает перевозчику разные варианты сложных маршрутов, отсортированных в порядке убывания выгодности. Сервис работает с базой «Биржи грузоперевозок ATI.SU», в которую ежедневно добавляется около 130 тысяч грузов по самым разным направлениям России и стран СНГ.

«Цепочки грузов» формируют варианты грузоперевозки автоматически – пользователю достаточно указать точные параметры поиска, и он быстро получит несколько оптимальных маршрутов. Алгоритм подбирает заказы так, чтобы ставка за перевозку из расчета руб/км была наиболее выгодной. Если стандартный поиск грузов предполагает, что груз нужно перевезти из точки А в точку В, то сервис может добавить в маршрут дополнительные города, а также учитывать возможность догруза, то есть между основными точками А и В может быть еще несколько точек, при этом грузы можно везти в кузове единовременно. Если стоимость стандартной перевозки груза из точки А в точку В составляет, например, 40 руб/км, то, добавив даже один город, ее можно повысить до 50 руб/км, а с догрузами заработать еще больше.

Это не единственное преимущество сервиса перед стандартным поиском грузов. С его помощью можно запланировать выгодный кругорейс, заранее подобрав грузы в обе стороны. Или, даже не добавляя в маршрут дополнительные точки, быстро собрать до пяти грузов в кузов, чтобы перевезти их между двумя городами. Также сервис предлагает маршруты с порожним пробегом, наглядно демонстрируя, что иногда проехать несколько километров между городами «пустым» и взять дополнительный груз бывает выгоднее, чем просто перевести один груз из точки А в точку В.

«Рынок автомобильных грузоперевозок меняется, перевозчикам становится все сложнее на нем работать и получать прибыль. В этих условиях маршруты с взятием догрузов становятся все более востребованными. Мы увидели этот запрос и разработали автоматизированный сервис по формированию таких маршрутов. Что немаловажно, он помогает подобрать наиболее выгодные варианты перевозки на многих сложных и не самых популярных направлениях», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».