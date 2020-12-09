Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ

Перевод бизнес-процессов Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) на новую ERP-систему завершил российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group. Внедрение этой системы обеспечило максимально точный регламентированный и складской учет. Проект охватил работу двух подразделений ЩЛЗ, департаменты финансов и логистики, в которых на данный момент автоматизированы 150 рабочих мест, что составляет 10% от общей численности сотрудников предприятия.

«Благодаря внедрению разработки на заводе стала функционировать современная информационная система, которая помогла уйти от устаревших методов учета и реализовать комплексный процесс управления подготовкой отчетности. С помощью системы «1С: ERP» в части расчета себестоимости мы повысили качество планирования и оптимизацию затрат», – отметил генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

В результате реализации проекта на ЩЛЗ удалось сократить сроки подготовки регламентированной и налоговой отчетности, повысить качество данных о складских процессах, обеспечить прозрачность ведения учета для ускорения принятия управленческих решений. Были автоматизированы области бухгалтерского и налогового учета, а также складской логистики, проведено моделирование производственных процессов организации.

Проведенная работа позволила повысить качество и достоверность используемых данных. Непростой задачей также было оперативное осуществление переноса данных об остатках на складах, для сохранения непрерывности всех процессов. Дополнительным вызовом для разработчика стала синхронизация действий в рамках проектных команд – внедрение системы «1С: ERP» проходило одновременно с интеграцией систем «1С: ЗУП Зарплата и управление персоналом» и «1С: МДМ Управление мастер-данными».

«ЩЛЗ, как идущий в ногу со временем производитель лифтового оборудования с многолетней историей, нуждался в современной функциональной платформе, которая бы оптимизировала бизнес-процессы завода и помогла сохранить свою лидерскую позицию в высококонкурентной среде. Мы использовали технологическую и проектную экспертизу компании, а также опыт автоматизации крупных производственных предприятий, чтобы предоставить руководству завода качественный инструмент управления отчетностью. Реализация проекта стала для нас еще одним шагом по расширению отраслевой ERP-экспертизы», – сказал генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

В дальнейшем ЩЛЗ планирует расширить существующую функциональность системы и продолжить комплексную автоматизацию деятельности предприятия.