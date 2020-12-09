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Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

7 декабря 2020 года на сетях крупнейшей российской точки обмена интернет-трафиком MSK-IX зафиксирован новый пиковый рекорд в 4,6 Тбит/с. Предыдущее пиковое значение на уровне 3,7 Тбит/с было отмечено 17 марта этого года. Теперь пиковый показатель превышен, но и с этими нагрузками сети справляются без ущерба качеству.

С переходом в режим самоизоляции в MSK-IX отметили резкое увеличение трафика членов ассоциации Euro-IX и возрастающие нагрузки на собственную платформу Internet eXchange в России. Это никак не повлияло на функционирование и качество услуг и сервисов компании.

В нынешнем году компания отмечает юбилей – 25 лет со дня основания. За это время MSK-IX доказала свое умение быстро меняться и адаптироваться к новым реалиям. Компания выросла до мировых масштабов: сегодня она входит в топ-5 крупнейших точек обмена трафиком (IX) и является лидером в России и Восточной Европе.

«Этот год стал поворотным: он не просто проверил общество на прочность, но и ускорил наступление будущего. Еще несколько месяцев назад жители планеты не знали, смогут ли быстро адаптироваться к новому формату работы или учебы, а теперь эти формы уже закрепляются на государственном уровне. Наша компания постоянно развивается, что позволяет ей лидировать на рынке телекоммуникационных услуг и качественно оказывать услуги», - сказал коммерческий директор MSK-IX Евгений Морозов.

MSK-IX предоставляет четыре ключевых сервиса: Internet eXchange, DNS, «Медиалогистика», InstaNet, - а также услуги дата-центров и сервис Data Escrow.

Instanet MSK-IX — платформа для быстрого и надёжного доступа к сетям и облачным сервисам, включает три направления: Fast Link, Cloud Connect и Safe Link. Сервис подходит тем, кому нужен гарантированный защищенный и стабильный доступ к выбранным облачным платформам.

Internet eXchange – сообщество участников точек обмена трафиком - прямой доступ к интернет-аудитории, контенту и сервисам российского интернета. Это передовая архитектура с применением пиринговой платформы «Двойное ядро» и возможностью размещения оборудования в ЦОД М.9PLUS на ММТС-9 и на 40 других площадках в 10 городах.

DNS – это 18 узлов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, в том числе девять в России. Технология anycast для оптимальной доступности DNS-сервера из любой точки сети Интернет. Прямой пиринг с сетями более 100 операторов, открытая пиринговая политика на MSK-IX, отказоустойчивая архитектура на аппаратном и сетевом уровне, непрерывный мониторинг и круглосуточная техническая поддержка, а также регулярные аудиты безопасности и защита от DDoS-атак.

«Медиалогистика» — это сервис наземной дистрибуции телевизионных сигналов, который делает путь от вещателей до операторов кабельного и спутникового телевидения и интернет-компаний наиболее коротким, обеспечивает сохранение HD-качества и позволяет сделать это с наименьшими затратами.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не помешала компании провести ежегодную отраслевую конференцию - Пиринговый форум MSK-IX, на котором традиционно собираются представители профессионального сообщества и эксперты мирового уровня. В этом году конференция прошла в онлайн-формате, что позволило сделать программу еще более насыщенной. Мероприятия форума длились почти месяц: с 5 ноября по 3 декабря. Количество участников выросло практически вдвое: с 500 в прошлом году до 900 в этом.



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