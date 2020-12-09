Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и «Инфолэнд», специализирующаяся на разработке корпоративных программных решений и предоставлении ИТ-услуг, успешно завершили двусторонние испытания совместимости системы виртуализации zVirt 4.3 и ПО для удаленного доступа сотрудников Termit 2.1.4 с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.29.

Termit позволяет обеспечить сотрудникам централизованный безопасный доступ с любых устройств к данным, инфраструктуре виртуальных рабочих столов и ПО организации, в том числе запускает унаследованные Windows-приложения в среде ОС Astra Linux. Продукт зарегистрирован в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России под номером 5356.

zVirt — программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Русскоязычный web-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. zVirt также включен в реестр отечественного ПО Минцифры (№4984).

Для испытаний совместимости продуктов эксперты установили Termit 2.1.4 на АРМ под управлением операционных систем Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.29 и Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6, в том числе с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень №20200722SE16».

Комплекс тестовых работ включал в себя инсталляцию продукта в среде обеих операционных систем, загруженных с ядрами generic и hardened, его запуск, остановку, проверку работоспособности функционала, включая возможность применять выпущенные для защищенной ОС цифровые ключи, а также удаление из системы. Результаты испытаний показали, что Termit 2.1.4 полностью совместим с ПО Astra Linux, и программный стек можно использовать без ограничений.

Проверка корректности работы Astra Linux «Орел» 2.12.29 и «Смоленск» 1.6 в качестве гостевых ОС с ПО zVirt 4.3 происходила путем их установки, настройки и тестирования на реализованных в среде zVirt 4.3 виртуальных аппаратных средствах: процессорах, дисках, памяти и т.д. Специалисты настроили zVirt 4.3 в режиме вложенной виртуализации, после чего провели нагрузочное тестирование процессора, исследовали скорость чтения и записи диска, управление виртуальными устройствами при помощи ACPI, доступность сети, возможность подключения USB-девайсов версий 2.0 и 3.0 и прочую функциональность. В итоге эксперты пришли к выводу, что отечественные ОС успешно функционируют в среде гипервизора zVirt 4.3, который способен обеспечивать для них виртуализацию в качестве гостевых систем.

По результатам перекрестных испытаний системы Termit 2.1.4 и zVirt 4.3 получили официальные сертификаты совместимости Ready for Astra Linux.

«Инфолэнд» в 2020 г. заметно увеличил список партнеров, продукты и решения которых совместимы с нашими системами виртуализации и удаленного доступа. В рамках сотрудничества мы провели перекрестное тестирование продуктов «Инфолэнд» и операционной системы Astra Linux на совместимость и можем гарантировать стабильность их работы. Надежность предлагаемых решений – залог качественного сервиса и успешного сотрудничества с клиентами и партнерами», — сказал Михаил Орловский, Product Owner «Инфолэнд».