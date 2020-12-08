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«Улыбка радуги» автоматизировала запуск маркетинговых кампаний с помощью решений SAS

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» внедрила аналитическую платформу для автоматизации маркетинговой активности. Проект реализован с помощью решений компании SAS.

Сеть «Улыбка радуги» работает в формате дрогери. Под брендом «Улыбка радуги» работают более 850 магазинов общей торговой площадью более 100 тыс. кв. м. в более чем 20 регионах России.

Для управления покупательскими сегментами и построения эффективной системы персонализированных коммуникаций с клиентами в масштабах большой сети «Улыбка радуги» внедрила комплекс программных продуктов, разработанных компанией SAS.

Приобретенные решения автоматизировали подготовку, запуск и оценку результатов таргетированных маркетинговых кампаний, что позволило кратно увеличить их количество. В рамках проекта командой SAS были разработаны прототипы алгоритмов, которые сейчас используются в УР для анализа корзины покупателя, его склонности к совершению покупок в определенный период времени и оттоку.

Максим Цуканов, руководитель направления клиентской аналитики SAS в России, СНГ и Юго-Восточной Европе, сказал: «SAS имеет большую экспертизу внедрения подобных проектов, кроме того, аналитическая платформа отвечает всем требованиям к функционалу, в том числе в части сегментации клиентской базы и формирования контактной политики».

Алексей Баулин, генеральный директор сети магазинов «Улыбка радуги», сказал: «Улыбка радуги» – технологичная сеть и мы всегда открыты для внедрения новых технологий. Инструменты, позволяющие автоматизировать маркетинговые кампании, повышают эффективность работы и способствуют повышению качества и оперативности коммуникации с нашими покупателями».

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