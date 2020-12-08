Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг

Synerdocs и «Платформа ЭДО» запустили роуминг для абонентов. Эта технология помогает настроить бесшовный обмен юридически значимыми электронными документами даже при использовании разных операторов.

Учитывая, что операторы электронного документооборота участвуют в процессе маркировки, клиенты Synerdocs и «Платформы ЭДО» могут оперативно обмениваться УПД с уникальными идентификационными кодами товаров. Благодаря этому работа с системой «Честный знак» для представителей оптовой и розничной торговли становится более удобной.

Андрей Ананьев, руководитель направления ЭДО, ведущий менеджер направления «Маркировка» ИТ-компании «Платформа ОФД», сказал: «Электронный документооборот становится для предпринимателя необходимым инструментом повышения эффективности бизнеса. Цифровизация экономики, внедрение системы маркировки товаров, распространение удаленных способов работы требуют оперативности и легкости обмена документами.

Настройка роуминга между разными операторами — важное условие развития всей инфраструктуры ЭДО в России. Сотрудничество «Платформы ЭДО» и Synerdocs подтверждает, что сервисы документооборота настроены на совершенствование клиентского сервиса в пользу его удобства для абонентов».

Татьяна Жигалова, бизнес-аналитик Synerdocs, эксперт по маркировке, отметила: «В настоящее время законодательство в области ЭДО движется в сторону межоператорского обмена электронными документами. Подтверждение тому мы можем найти в новом приказе Минфина о порядке обмена счетами-фактурами в электронной форме. Считаю, что роуминг с компанией «Платформа ОФД» — это очередное доказательство того, что операторы готовы сотрудничать и предоставлять услуги клиентам в максимально комфортной для них форме. Передача документов в роуминге с каждым годом набирает обороты и в этом видится будущее ЭДО».