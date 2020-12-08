Red Hat выпустила отчет Global Tech Outlook 2021

Red Hat опросила ИТ-руководителей о технологических планах на 2021 год. Цифровая трансформация и безопасность по-прежнему остаются на первых ролях, а более четверти опрошенных уже имеют гибридную стратегию облачных вычислений на 2021 год.

Как COVID-19 повлиял на цифровую трансформацию и ИТ-приоритеты на 2021 год? Похоже, что многие компании активизировали переход на цифровые технологии, хотя некоторым, возможно, пришлось отложить цифровые преобразования в этом году. Большинство респондентов далеко продвинулись на пути трансформации: 65% опрошенных заявили, что либо уже начали, либо находятся на последующих стадиях.

В этом году добавлены такие варианты ответов, как «застопорились» и «ускорились». 21% организаций, похоже, активизируют усилия в этом направлении, а «застопорились» только 6% опрошенных. Хотя в этом году вдвое больше респондентов (4% против 2% в 2019 году) ответили, что у них вообще нет планов цифровой трансформации. И лишь 5% респондентов сказали, что пока не начали или только начинают цифровую трансформацию.

В качестве главных приоритетов цифровой трансформации респонденты в этом году назвали инновации (23%), безопасность (19%), пользовательский опыт (13%) и снижение затрат (11%).

Пятерка главных приоритетов на следующий год с точки зрения финансирования ИТ выглядит следующим образом: ИТ-безопасность (45%), управление облачными и ИТ-системами (39%), облачная инфраструктура (34%), оптимизация существующих ИТ-систем (29%) и ИТ-автоматизация (26%). (При ответе на этот вопрос можно было указать до трех вариантов.)

Говоря о результатах, которых они надеются достигнуть, респонденты назвали повышение эффективности (37%), усиление безопасности (32%) и снижение затрат (30%). (Здесь тоже можно было выбрать до трех вариантов ответа).

Более четверти респондентов (27%) описали свою облачную стратегию на ближайшие 12 месяцев как «гибридное облако», 17% делают упор на частные облака, 10% – на публичные, 12% планируют стандартизацию на базе какого-то одного публичного облака, а 11% придерживаются мультиоблачной стратегии.

По результатам опроса, в ближайшие 12 месяцев значительно возрастет одновременное использование трех и более облачных платформ. Сейчас это делают только 22% опрошенных, но большинство (51%) планируют перейти на такой вариант в ближайшие 12 месяцев.

Ярче всего эта тенденция проявляется в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, судя по ответам респондентов, можно ожидать минимум трехкратного роста использования четырех и более облачных платформ. Об аналогичных, хотя и менее масштабных планах, заявляют и представители всех остальных регионов, как, впрочем, и в прошлогоднем опросе, оптимистический прогноз которого в отношении мультиоблачных стратегий не сбылся в реальности. Возможно, этому помешал COVID-19 и организации надеются наверстать упущенное в следующем, 2021 году.

Около половины опрошенных изучают возможность применения систем искусственного интеллекта/машинного обучения (AI/ML) в следующие 12 месяцев, однако в качестве основных препятствий на этом пути называют трудности с организацией «сотрудничества между командами для внедрения моделей в промышленную эксплуатацию» и «управления инструментами и фреймворками AI/ML» – каждая из этих проблем набрала по 28% голосов респондентов, когда их просили назвать основные трудности при внедрении ML. Следующие по популярности варианты ответа на это вопрос включают подготовку соответствующей инфраструктуры (24%) и доступ к данным (18%).