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Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС»

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В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Инкома» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы коммуникационной платформы «Видеоселектор» (производства «Инкома») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Видеоселектор» – современная российская коммуникационная платформа с инструментами совместной работы, позволяющая оставаться на связи в любом месте. Решение является кроссплатформенным и работает на всех основных операционных системах и видах устройств, включая мобильные. Простое в использовании, не требует установки – работает через браузер. Платформа может быть использована в государственных и образовательных учреждениях, в различных сферах малого, среднего и крупного бизнеса, включая логистику, здравоохранение, банковское дело, строительство и др. «Видеоселектор» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Пандемия наложила серьезный отпечаток на все сферы жизни. На первый план выходят технологии для удаленной коммуникации, которые становятся неотъемлемой частью рутины. Для российского госсектора сейчас важно, как никогда, иметь доступ к современным импортонезависимым решениям в этой области. Совместно с «Инкома» мы готовы их предоставить», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Как разработчик прикладного программного обеспечения, мы уделяем большое внимание вопросам совместимости «Видеоселектора» с российскими операционными системами. «Ред ОС» является одной из ключевых на российском рынке операционных систем. Технологическое партнерство с компанией «Ред софт» позволяет нам предложить заказчикам коммуникационную платформу на базе Ред ОС», – отметила Анастасия Николаева, директор по развитию бизнес-решений и маркетингу «Инкома».

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