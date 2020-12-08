Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Orange Business Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для поддержки интересов ее граждан как в самой стране, так и за ее пределами.

Новые решения поддерживают миграцию Министерства на Office 365 и удовлетворяют требованию хранить критически значимую информацию на серверах в Бельгии. Flexible SD-WAN гарантирует высокий уровень защищенности сетевых и облачных подключений, а также обеспечивает оптимизацию приложений. Эластичность достигается за счет использования платформы uCPE и систем виртуализации. Спутниковый сегмент Orange Business Services органически дополнит инфраструктуру там, где недоступны другие виды связи. Кроме того, будут обновлены локальные и беспроводные сети во всех точках присутствия МИД Бельгии. Услуги по управлению безопасностью станут доступны как на сетевом уровне, так и в облаке.

Соглашение предусматривает формирование инновационного фонда в размере 800 тысяч евро в год для проектов, которые помогут МИД Бельгии следовать стратегии цифровой трансформации. Первым из многочисленных совместных проектов станет создание системы управления мастер-данными (нормативно-справочной информацией) дочерней компанией Orange — Business & Decision.

На базе корпоративной платформы Microsoft Teams, интегрированной в решение Office 365, будут развернуты услуги унифицированных коммуникаций, которые обеспечат бельгийским дипломатам рабочее пространство будущего. Это предполагает миграцию всех рабочих мест Министерства иностранных дел Бельгии на обновленную инфраструктуру, а также прямую маршрутизацию и Business Talk (услуга маршрутизации голосовых вызовов по мультирегиональным сетям минуя сети общего пользования), что позволит значительно сократить расходы на связь.

Flexible SD-WAN с использованием uCPE на удаленных объектах обеспечит виртуализацию сетевых функций (NFV). Это позволит МИД Бельгии дистанционно устанавливать ПО и управлять инфраструктурой, что дает явное преимущество в условиях сложности развертывания сетевого оборудования в глобальном масштабе.

Orange Business Services и Министерство иностранных дел Бельгии сотрудничают более десяти лет, с 2008 года. В 2015 году МИД выбрал Orange Business Services поставщиком решений защиты доступа с мобильных устройств к системам обмена сообщениями, приложениям и данным для предотвращения потери и кражи информации. Это стало первым шагом к созданию безопасного мобильного рабочего места в рамках цифровой трансформации Министерства. Новое расширенное соглашение подтверждает доверие партнеров друг к другу.

«Партнерство с Orange Business Services — часть долгосрочной стратегии Министерства иностранных дел Бельгии, в приоритете которого инновации, безопасность и гибкость. Orange — идеальный партнер для модернизации нашей инфраструктуры, а инновационный фонд позволит максимально гибко и быстро удовлетворять не только текущие потребности министерства, но и те, которые появятся завтра», — сказал Филип Дюмортье (Philip Dumortier), директор по ИКТ Министерства иностранных дел Бельгии.

«Это новое соглашение — ключевой шаг в цифровой трансформации бельгийского МИД. Orange обладает обширными знаниями в этой области, обслуживая десятки различных министерств иностранных дел по всему миру. Мы рады продолжить наше инновационное партнерство с МИД Бельгии и подтвердить статус лучшего партнера для защиты данных бельгийских чиновников и граждан страны, пребывающих за рубежом», — прокомментировал Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент по Европе Orange Business Services.

Другие материалы рубрики

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео

Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

В каком битрейте транслируют музыку стриминговые сервисы?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать