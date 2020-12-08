Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии

Orange Business Services модернизирует глобальную коммуникационную инфраструктуру Министерства иностранных дел Бельгии (МИД Бельгии). Новый контракт предусматривает обновление сетей, систем безопасности и инфраструктуры приложений в 118 подразделениях Министерства в 87 странах. Дополнительную отказоустойчивость сетей обеспечат интегрированные спутниковые сервисы Orange Business Services. Такой подход гарантирует высокий уровень производительности, устойчивости и безопасности ИКТ-инфраструктуры, необходимой дипломатическому персоналу МИД Бельгии для поддержки интересов ее граждан как в самой стране, так и за ее пределами.

Новые решения поддерживают миграцию Министерства на Office 365 и удовлетворяют требованию хранить критически значимую информацию на серверах в Бельгии. Flexible SD-WAN гарантирует высокий уровень защищенности сетевых и облачных подключений, а также обеспечивает оптимизацию приложений. Эластичность достигается за счет использования платформы uCPE и систем виртуализации. Спутниковый сегмент Orange Business Services органически дополнит инфраструктуру там, где недоступны другие виды связи. Кроме того, будут обновлены локальные и беспроводные сети во всех точках присутствия МИД Бельгии. Услуги по управлению безопасностью станут доступны как на сетевом уровне, так и в облаке.

Соглашение предусматривает формирование инновационного фонда в размере 800 тысяч евро в год для проектов, которые помогут МИД Бельгии следовать стратегии цифровой трансформации. Первым из многочисленных совместных проектов станет создание системы управления мастер-данными (нормативно-справочной информацией) дочерней компанией Orange — Business & Decision.

На базе корпоративной платформы Microsoft Teams, интегрированной в решение Office 365, будут развернуты услуги унифицированных коммуникаций, которые обеспечат бельгийским дипломатам рабочее пространство будущего. Это предполагает миграцию всех рабочих мест Министерства иностранных дел Бельгии на обновленную инфраструктуру, а также прямую маршрутизацию и Business Talk (услуга маршрутизации голосовых вызовов по мультирегиональным сетям минуя сети общего пользования), что позволит значительно сократить расходы на связь.

Flexible SD-WAN с использованием uCPE на удаленных объектах обеспечит виртуализацию сетевых функций (NFV). Это позволит МИД Бельгии дистанционно устанавливать ПО и управлять инфраструктурой, что дает явное преимущество в условиях сложности развертывания сетевого оборудования в глобальном масштабе.

Orange Business Services и Министерство иностранных дел Бельгии сотрудничают более десяти лет, с 2008 года. В 2015 году МИД выбрал Orange Business Services поставщиком решений защиты доступа с мобильных устройств к системам обмена сообщениями, приложениям и данным для предотвращения потери и кражи информации. Это стало первым шагом к созданию безопасного мобильного рабочего места в рамках цифровой трансформации Министерства. Новое расширенное соглашение подтверждает доверие партнеров друг к другу.

«Партнерство с Orange Business Services — часть долгосрочной стратегии Министерства иностранных дел Бельгии, в приоритете которого инновации, безопасность и гибкость. Orange — идеальный партнер для модернизации нашей инфраструктуры, а инновационный фонд позволит максимально гибко и быстро удовлетворять не только текущие потребности министерства, но и те, которые появятся завтра», — сказал Филип Дюмортье (Philip Dumortier), директор по ИКТ Министерства иностранных дел Бельгии.

«Это новое соглашение — ключевой шаг в цифровой трансформации бельгийского МИД. Orange обладает обширными знаниями в этой области, обслуживая десятки различных министерств иностранных дел по всему миру. Мы рады продолжить наше инновационное партнерство с МИД Бельгии и подтвердить статус лучшего партнера для защиты данных бельгийских чиновников и граждан страны, пребывающих за рубежом», — прокомментировал Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент по Европе Orange Business Services.