«Крок» усилила «Цифрового рабочего»

«Крок» объявила о том, что обновленный «Цифровой рабочий» поможет предприятиям улучшить контроль за безопасностью и производительностью труда, и быстро внедрять эту комплексную систему на опасных производствах.

«Крок» подключила к программной платформе интеллектуальную аналитику событий, распознавание лиц и подготовил продукт к работе по сценариям, наиболее востребованным в металлургии, нефтегазе, энергетике, строительстве. Применив систему, компании могут снизить уровень производственного травматизма, сократить часы простоев, повысить дисциплину труда. Презентация новой версии системы проходит с 8 по 11 декабря на выставке «Безопасность и охрана труда 2020» (БИОТ).

«Цифровой рабочий» — это интеграционная платформа, которая объединяет технологии позиционирования внутри помещений и на открытой местности, IoT*, видеоаналитики. Платформа может обрабатывать данные от тысяч устройств и систем одновременно и визуализировать информацию на 3D-модели объекта. Возможность интеграции платформы с системами заказчиков позволяет подключить к «Цифровому рабочему» инструменты контроля и управления доступом (СКУД), электронных нарядов-допусков и многое другое.

Система внедряется в интересах работников, которые регулярно подвергают себя опасности, руководителей предприятий и служб ОТиПБ, главных инженеров, директоров по производству и капитальному строительству. Разработка «Крок» включена в реестр отечественного ПО.

В новой версии «Цифрового рабочего» «Крок» уделила внимание шести сценариям применения системы, многие из которых предполагают применение IoT-модуля «Крок», который наделяет каски интеллектуальными функциями. Носимое устройство имеет необходимые для эксплуатации сертификаты.

Контроль применения СИЗ и распознавание лиц. В системе появилась связка «Нарушение — нарушитель» для видеоаналитики, которая, как опция, может быть подключена к «Цифровому рабочему». Теперь с помощью функции распознавания лиц можно определять не только факт нарушения безопасности (например, рабочий не надел каску в опасной зоне), но и «по лицу» определить, какой именно сотрудник нарушил трудовую дисциплину. В одном из проектов на строительной площадке заказчик применяет распознавание лиц, чтобы штрафовать организации-подрядчика, работники которой нарушают правила ОТиПБ. Нарушений стало меньше.

Скорость реагирования на опасное событие. Изменился подход к определению возможных инцидентов с персоналом. Как и раньше, система может предупреждать диспетчеров, медперсонал и других заинтересованных лиц в случае ЧП. «Цифровой рабочий» теперь умеет не просто показывать сообщения об ударах, падениях, которые передают носимые устройства (каски, браслеты). Реализованный в системе новый интеллектуальный подход теперь позволяет выстраивать несколько таких сообщений в цепочку единого события о возможном несчастном случае.

Контроль эффективности труда. С помощью системы теперь можно визуализировать картину рабочего дня в формате «тепловой карты» и получать отчеты о времени пребывания сотрудников в зонах. Анализировать можно работу, как одного сотрудника, так и нескольких бригад.Такой инструмент в основном используют, чтобы контролировать работу подрядчиков и ускорять ход работ. Один из клиентов «Крок» в нефтегазовой отрасли установил круглосуточный мониторинг работ, чтобы следить за количеством работников. Это позволило ему на 5% снизить ФОТ за счет оптимизации штата подрядчиков и на 30% снизить чек за их работу.

Контроль проведения обходов. В системе появилась функциональность для мониторинга обходов. В «Цифрового рабочего» теперь можно загрузить маршрут обхода и в режиме реального времени фиксировать факт прохождения работником контрольных точек на маршруте и время пребывания в них. Система сравнивает график обходов с информацией, поступающей через носимые устройства обходчика, и автоматически уведомляет диспетчера, когда оборудование дольше установленной нормы остается без присмотра. Нарушение дисциплины при выполнении обходов снижает вероятность своевременного выявления неполадок и повышает риск возникновения инцидентов. В одной из нефтяных компаний систему планируют применять для контроля трубопроводов, расположенных в 10-15 км от базы в местности с неустойчивой связью. Цель обходов здесь – контроль герметичности оборудования, нарушение которой может привести к разливу нефти. Для решения этой задачи используется сеть дальнего радиуса действия LoRaWAN и IoT-модуль с тревожной кнопкой.

Контроль доступа и работы в опасных зонах. Система позволяет фиксировать вход сотрудника в опасную зону, например, участок вблизи работающего оборудования, зону с повышенным содержанием газов и т.д. Новая версия платформы подготовлена к интеграции с внешними системами — обеспечена возможность передачи во внешний контур сообщений о входе в опасные зоны и выхода из них. Также платформа может взаимодействовать с устройствами для предотвращения столкновений и сообщать через «Цифрового рабочего» об опасностях в зоне работ. Например, на одном из металлургических предприятий благодаря этому машинист получает сигнал о том, что в опасной зоне (ближе 10 метров) находятся люди и останавливает коксовыталкиватель.

Контроль нарядов-допусков. Платформа теперь интегрируется с большинством систем цифрового (электронного) согласования нарядов-допусков. Пользователь системы может на карте выделить зону проведения опасных работ. Если в ходе работ по наряду-допуску на площадке оказывается посторонний человек, «Цифровой рабочий» оповещает о нарушении диспетчера. Система позволяет вести историю работы бригады: фиксировать прибытие бригады и ответственного в зону проведения работ, отслеживать состав бригады, согласно наряду-допуску, фиксировать уход работников.

«С технологической точки зрения со зрелостью у «Цифрового рабочего» давно все хорошо — система доказала свою пользу в конкретных сценариях, ее довольно легко встроить в текущий ИТ-ландшафт клиента и подключить любые носимые устройства, подобранные, под задачи и условия клиента: климат, открытые/закрытые помещения, необходимая дальность считывания сигнала, — говорит руководитель направления «Цифровые решения для промышленности» ИТ-компании «Крок» Иван Попков, — Но для масштабирования системы с одного цеха на все предприятие этого мало. Также необходимо решить множество организационных вопросов — внедрить новый подход в бизнес-процессы и юридические взаимоотношения с подрядчиками и сотрудниками, и, главное, убедить своих же людей в пользе от нововведений. В этом нам, в том числе помогают опытные специалисты по трансформации бизнеса, юристы и отраслевые эксперты «Крок», которые понимают особенности производственного процесса предприятий и говорят с заказчиками на одном языке».

В «Крок» есть команды, сфокусированные на работе с клиентами из определенных отраслей. Среди них — нефтегазовая и химическая промышленность, энергетика, ГМК, агропромышленный комплекс.

«Развитие «Цифрового рабочего», умных касок и других отечественных разработок, которые могут повысить уровень безопасности труда в стране, необходимо поддерживать, — считает президент АСИЗ Владимир Котов. — И здесь стоит подумать о коллаборации ИТ-компаний, производителей СИЗ, отраслевых ассоциаций, органов власти и, конечно, самих промышленных предприятий. Это поможет ускорить получение эффекта от инноваций и будет способствовать продвижению концепции нулевого травматизма в России».