Konica Minolta представила IoT-систему Runalytic для легкоатлетов

Konica Minolta разработала систему Runalytic для оценки беговой техники спортсменов-легкоатлетов и любителей бега. В основе системы лежат технологии интернета вещей, применяемые для обработки изображений и визуализации.

Система Runalytic помогает оценивать положение человека во время бега при помощи технологий распознавания и обработки изображений, а также отслеживать и анализировать его физические показатели.

Например, Runalytic может проводить анализ осанки легкоатлета при помощи искусственного интеллекта. Камера снимает бегуна, а затем полученное изображение в режиме реального времени оценивает нейросетевой алгоритм.

Кроме того, решение позволяет проводить профессиональную оценку техники бега, основанную на результатах измерения осанки. Konica Minolta в сотрудничестве с Легкоатлетическим клубом выделила ключевые показатели развития беговой формы. Спортсмены и любители бега могут использовать их для улучшения своих результатов.

Все показатели сохраняются в облачном хранилище киберфизической платформы, при необходимости их можно загрузить позже. Благодаря этому у спортсмена появляется возможность сравнивать показатели, наблюдая за своим прогрессом.

Runalytic значительно упрощает процесс поддержки и развития техники бега: теперь для этого не требуется постоянное личное общение с инструктором или специальное оборудование. Расходы на тренировки снижаются, в результате чего они становятся более регулярными, а результат – ощутимым.

Пока разработка доступна только на японском языке.