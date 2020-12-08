Astra Linux запустила образовательный проект «Astra-школа»

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила, что в начале нового учебного 2020 г. стартовал проект «Astra-школа», направленный на обучение школьников операционным системам семейства Astra Linux. В рамках программы, разработанной для лицеев и школ, сотрудники компании совместно с персоналом общеобразовательных учреждений формируют оптимальные условия для того, чтобы учащиеся получили навыки работы с отечественными операционными системами и другими программными продуктами разработчика.

Проект затрагивает такие ключевые аспекты образовательного процесса, как техническое оснащение классов информатики, курсы для педагогов, информационно-методическая поддержка и координация непосредственно обучения. В рамках реализации программы «Astra-школа» рабочие места в классах информатики оснащаются операционной системой Astra Linux с безвозмездной передачей неисключительного права на ОС. Преподавательский состав проходит курсы повышения квалификации в авторизованных учебных центрах вендора, а для учащихся организуются нацеленные на изучение ОС Astra Linux инженерные классы, дополнительные занятия и кружки. Кроме того, для участников «Astra-школы» создаются учебно-методические материалы, которые помогут им выстроить процесс обучения операционной системе Astra Linux наиболее эффективным образом.

К программе «Astra-школа» уже начали присоединяться учебные заведения в Санкт-Петербурге. В частности, ГК Astra Linux заключила соглашение с «Школой развития личности имени Веры Васильевны Павловой» и «Санкт-Петербургским губернаторским физико-математическим лицеем № 30».

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (ГБОУ) средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» была открыта в 1906 г. За все время ее существования учебный процесс был приостановлен только во время Великой Отечественной войны после занятия Петергофа и возобновился в 1947 г. В числе выпускников — инженеры-гидростроители, адмирал флота, полярные летчики, исследователи, искусствоведы и т.д. В этом году школа признана победителем городского конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» в номинации «Цифровая среда образовательной организации» за программный комплекс «Система Автоматизации Управления Школой».

ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30», основанный в 1897 г., — одно из старейших учебных заведений города. Многие его выпускники внесли значительный вклад в культуру, науку, оборону и экономику страны. В их числе актеры, писатели, ученые, общественные деятели и летчик-космонавт Андрей Борисенко. По данным рейтингового агентство RAEX, лицей №30 входит в 30 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. С 2017 г. в лицее реализуется инновационная образовательная программа «Инженеры будущего со школьной скамьи», ведется работа экспериментальной площадки по теме «Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной организации». Кроме того, в лицее есть лаборатория инженерного 3D-моделирования, робототехнический инженерный центр, центр компьютерной графики и программирования, где учащиеся получают базовую профессиональную подготовку в инженерной области и сфере ИКТ. Также работает дистанционный интернет-кружек по математике, в котором занимается более 5 тыс. человек.

«Сейчас одна из ключевых задач ИТ-образования — это решение вопроса с дефицитом кадров, компетентных в сфере Linux-подобных продуктов и российского ПО. Привлечение потенциала ИТ-компаний к обучению школьников имеет стратегическое значение для образовательных организаций. Мы понимаем, что на учебу, особенно «с нуля», нужно время, а вместе с тем отрасль развивается так быстро, что часто знания устаревают еще до того, как студент закончит курс. Поэтому ГК Astra Linux стремится способствовать тому, чтобы полноценное обучение работе с отечественными решениями начиналось как можно раньше: в уже знакомой сфере можно намного быстрее адаптироваться ко всем изменениям. Именно для этого разработан проект «Astra-школа», и мы рады, что к нему уже присоединяются учебные заведения, особенно такие известные, как Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой и Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30. Объединив усилия, мы сможем внести существенный вклад в преодоление нехватки специалистов по Linux на рынке труда», — сказал Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux.