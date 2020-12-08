«1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями»

Сервис «1С:Доставка», входящий в комплекс сервисов «1С:Бизнес-сеть», интегрирован с транспортно-логистическим оператором «Деловые линии». Интеграцию помогла реализовать IT-компания BIA Technologies. Прямо из программ «1С» теперь можно оправлять в «Деловые линии» заказы на доставку по России и за границу, отслеживать местоположение грузов, получать сопроводительные документы, заказывать дополнительные услуги и многое другое.

Сервис уже доступен пользователям актуальных версий решений «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление торговлей» ¬- им достаточно только включить соответствующий функционал программы и зарегистрироваться в сервисе «1С:Бизнес-сеть».

«1С:Доставка» обеспечивает доступ к единому API перевозчиков (API - application programming interface, программный интерфейс приложения) из программ системы «1С:Предприятие».

С помощью сервиса пользователи могут: получать информацию о тарифах перевозчиков и рассчитывать предварительную стоимость доставки. Подбирать оптимальные условия доставки (тариф, перевозчик, терминал и т.п.) в соответствии с требуемыми параметрами. Отправлять перевозчикам заказы на основании документов учетной системы и с использованием помощника по формированию заказов на доставку. Форма заказа заполняется автоматически данными, которые уже есть в программе или в сервисе 1С:Бизнес-сеть. Можно настроить моментальную отправку заказа грузоперевозчику при получении заказа от клиента или оформлении заказа у поставщика. Заказывать дополнительные услуги (погрузочные/разгрузочные работы, особые условия транспортировки груза, складские услуги и др.). Отслеживать выполнение заказов и местоположение грузов по трек-номерам. Получать печатные формы документов для отгрузки и бухгалтерские документы. Хранить в одной системе историю заказов на доставку и нормативно-справочную информацию (тарифы, услуги, терминалы, адреса, статусы заказов и т.п.).

Преимущества сервиса «1С:Доставка». Одна информационная система как для управления основной деятельностью, так и для заказа услуги на доставку. Можно оформить в своей программе заказ клиента и по данным этого заказа сразу же отправить заказ перевозчику. Один личный кабинет. Для взаимодействия с разными грузоперевозчиками не нужно создавать несколько личных кабинетов и переключаться в другие программы. Не требуется дополнительных интеграций. Вся функциональность по доставке уже встроена в программу в виде сервиса «1С:Доставка». Простое подключение. Чтобы начать пользоваться "1С:Доставкой" достаточно включить соответствующую опцию в программе и зарегистрироваться в сервисе «1С:Бизнес-сеть». Дополнительных интеграций не требуется, «1С:Бизнес-сеть» уже встроена в типовые решения 1С и не требует трудоемкой настройки. Отсутствие дополнительных затрат. Подключение сервиса бесплатно, с ним могут работать все пользователи, программы которых находятся на официальной поддержке.

На текущий момент сервис интегрирован с ГК «Деловые линии». В дальнейшем список перевозчиков, доступных в сервисе, будет расширяться.