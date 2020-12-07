Tegrus развернул ИТ-инфраструктуру и создал ЦОД для завода Haval

Tegrus, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, построил для завода по производству автомобилей Haval комплексную ИТ-инфраструктуру, а также спроектировал и построил современный технологичный ЦОД на его территории.

Под брендом Haval в России с 2015 г. продаются интеллектуальные кроссоверы и внедорожники. Российский завод Haval был открыт в июне 2019 г., до конца года выпустил 5972 автомобиля. В настоящее время предприятие работает в две смены. Площадь завода – более 170 тыс. квадратных метров.

Специалисты Tegrus создали для завода концепцию современного ИТ-комплекса, провели расчет оптимальной конфигурации всех систем, спроектировали общую архитектуру ИТ-платформы, выполнили инсталляцию, настройку, тестирование и запуск ИТ-инфраструктуры в промышленную эксплуатацию.

Построенная ИТ-инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих информационных систем.

Созданный в рамках проекта новый центр обработки данных площадью 200 квадратных метров вмещает 30 стоек с возможностью расширения. Интегратор оснастил ЦОД системами вентиляции и кондиционирования, освещения, заземления, системой электроснабжения стоек и кондиционеров, а также системами мониторинга и СКС. В рамках архитектурно-строительного проекта ЦОДа были выполнены монтаж стен и перегородок, монтаж фальшпола и подвесных потолков, монтаж дверных проемов и дверей. Весь комплекс технических работ по проекту был выполнен в сжатые сроки – менее чем за год.

Промышленные системы управления производством и организация хранения данных в ЦОДе были реализованы на базе решений Hewlett Packard Enterprise (HPE). Выбор был сделан в пользу HPE, так как серверы данного производителя обеспечивают повышенную производительность с увеличенным количеством оперативной памяти, а высокопроизводительная система хранения данных – более эффективную работу приложений. Остальная часть инфраструктуры была создана на решениях Huawei и Brand-Rex.

По результатам проекта концерн Haval получил новую, функциональную и надежную ИТ-инфраструктуру, а также современный, технологичный, соответствующий всем отраслевым требованиям ЦОД, что позволило улучшить стабильность работы системы управления производством, оптимизировать бизнес-процессы и, как итог, повысить производительность завода в целом. После окончания строительства инфраструктуры Tegrus помог заказчику перенести систему управления производством со старой платформы на новые серверы и организовать ее отказоустойчивость.

«Над проектом работала команда лучших специалистов Tegrus – это обеспечило контроль качества на всех этапах и непрерывность выполнения работ. Данный проект по-своему уникален для нас, так как на серверах заказчика была развернута нетиповая система, являющаяся собственной разработкой Great Wall Motors, но благодаря компетенции наших специалистов особых сложностей в процессе проекта не возникло», – сказал Алекcандр Михайлов, технический директор Tegrus.

«Компания Haval стремится достичь высокого качества во всем — не только при производстве автомобилей, но и при построении ИТ-инфраструктуры. Поэтому для реализации многоцелевого и функционального ИТ-комплекса мы выбрали компанию Tegrus, имеющую богатый опыт успешной реализации подобных проектов. Мы довольны этим сотрудничеством, благодаря команде Tegrus переход на новую технологичную платформу был осуществлен в одно технологическое “окно” и не повлиял на выпуск автомобилей. Для нашего производства такой переход был бесшовным и незаметным», – сказал Вячеслав Попов, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры Haval.

В настоящее время Tegrus обеспечивает техническую поддержку оборудования и системного ПО. Эксперты интегратора также разработали для ИТ-комплекса полный комплект эксплуатационной документации, которая прошла экспертизу в технадзоре, и провели обучение сотрудников заказчика основам эксплуатации установленных систем и оборудования.