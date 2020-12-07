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«Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP

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Международная розничная сеть гипермаркетов «Глобус» объявила о старте проекта внедрения новой системы управления складами на базе SAP EWM и in-memory базы данных SAP HANA. Система будет внедрена на всех площадках компании в России, Германии и Чехии.

Целью проекта является внедрение современного продукта от компании SAP для обновления системы управления складами и создания масштабируемой цифровой инфраструктуры. В ходе тендера партнером по внедрению была выбрана компания Novardis.

Внедрение SAP EWM позволит розничной сети «Глобус» обеспечить слаженную работу всех подразделений, связанных с доставкой, транспортировкой, перемещениями и складированием товара. Новая WMS-система будет способствовать повышению пропускной способности склада, а также сокращению времени сбора заказов и простоя персонала.

Ожидается, что новая система позволит увеличить производительность работы за счет внедрения голосового отбора, снизить трудозатраты на входящие процессы и процессы внутреннего движения, а также стабилизировать поставки в высокий сезон.

В планах компании – усиление позиций сети гипермаркетов «Глобус» на высококонкурентном российском рынке за счет оптимизации процессов складской логистики. Это очередное решение от SAP, выбранное «Глобусом»: несколько лет назад компания совместно с Novardis реализовала один из самых масштабных проектов на базе SAP for Retail.

«Первый шаг усиления складской логистики «Глобус» уже сделал в 2020 г. – открыли собственный современный логистический центр. Теперь настала очередь внедрения новой современной складской системы, которая позволит поддерживать развитие компании, увеличение объемов поставок и отгрузок, открытие новых гипермаркетов сети», – сказал Андржей Бальд, управляющий логистическим центром компании «Глобус».

«Чтобы идти в ногу со временем, справляться с новыми задачами и обеспечивать постоянный успех Globus, необходимо непрерывное развитие с использованием все более современных и эффективных процессов. Еще одним важным шагом в этом направлении является внедрение новой системы управления складом, которая отвечает требованиям настоящего и будущего» – отметил Мартин Шимке, руководитель проекта «Глобус» в Германии.

«Мы очень воодушевлены участием в международном проекте. С новой складской системой мы сможем поддерживать логистические процессы в наших гипермаркетах на абсолютно новом уровне продуктивности и качества», – сказал Ондржей Зика, менеджер логистического центра «Глобус» в Чешской Республике.

«Повышение эффективности логистических операций – ключевое направление для укрепления конкурентоспособности любой розничной сети, особенно в нынешнее время роста онлайн-доставок и появления новых форматов работы розницы. Наша компания по праву считается экспертом в подобных проектах, за 15 лет работы мы накопили огромный опыт и лучшие практики построения высокоэффективной складской логистики», – отметил Марк Ройтенберг, заместитель генерального директора компании Novardis.

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