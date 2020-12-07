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«ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» и «Элтекс», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На совместной встрече президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев и директор «Элтекс» Алексей Черников обсудили перспективы продвижения отечественного телекоммуникационного оборудования на потенциальные рынки, а также согласовали совместную реализацию комплексных проектов в сфере B2G, B2C и B2B. Стороны отметили значимость импортозамещения и приоритетность поддержки российских производителей.

Одним из направлений заключенного партнерского соглашения станет построение безопасной телекоммуникационной инфраструктуры на базе решений «Элтекс» в школах, больницах и других государственных учреждениях.

Данные проекты позволят не только обезопасить информационные сети бюджетных и муниципальных предприятий, но и обеспечат их постоянным доступом к современным сервисам: высокоскоростному интернету, IP-телефонии, а также к услугам на базе технологии IoT (Internet of Things – Интернет вещей). Принцип работы «Интернета вещей» будет использован и в сфере ЖКХ для совместных проектов по автоматизации сбора данных с приборов учета.

Применение современных технологий при организации доступа в интернет в квартирах или домах абонентов – еще одно направление партнерства. Речь идет об использовании GPON- и Ethernet-роутеров нового поколения «Элтекс». Устройства открывают доступ для пользователей к двухдиапазонному Wi-Fi по протоколу 802.11ac и новому протоколу 802.11ax («Wi-Fi 6»). Встроенные в маршрутизаторы IoT-контроллеры позволяют использовать их при продвижении услуги «Умный дом», а благодаря поддержке технологии EasyMesh устройства способны строить бесшовную самооптимизирующуюся беспроводную домашнюю сеть.

Кроме того, «ЭР-Телеком» и «Элтекс» разработают ряд проектов по построению сетевой инфраструктуры на уровне агрегации и на магистральном уровне на базе линеек устройств MES и ME.



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