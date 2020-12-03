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«Ленэнерго» перешло на российскую СЭД на платформе Documino

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Ленэнерго» перешло на СЭД российской разработки на платформе Documino, создателем которой является компания «Айди – Технологии управления».

Проект был запущен в сентябре 2019 г. в рамках исполнения директивы Правительства РФ «О поэтапном переходе госкомпаний на российское ПО», предусматривающей развитие импортозамещения в области программного обеспечения для нужд крупных системообразующих предприятий в различных отраслях промышленности.

Реализация проекта позволила повысить эффективность работы с документами «Ленэнерго» за счет внедрения гибкого и функционального СЭД-решения, рассчитанного на поддержку работы 4 тыс. пользователей. Также в рамках проекта выполнена миграция в Documino документов «Ленэнерго» общим объемом в 6,1 ТБ.

При этом миграцию удалось успешно провести и в отношении документов, находящихся на промежуточных этапах жизненного цикла. Таким образом, специалисты «Айди – Технологии управления» исключили необходимость параллельной работы двух систем в переходный период и доработки ряда документов в рамках старой СЭД.

Объем базовой функциональности системы существенно превышает возможности предыдущей СЭД. Прежде всего, этого удалось достичь за счет разработки и внедрения мобильного приложения на iOS и Android для использования на смартфонах и планшетах. В новой СЭД также реализован новый модуль подготовки и проведения заседаний коллегиальных органов управления компании-заказчика.

В системе внедрены инструменты распознавания документов на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, полнотекстовый поиск по различным параметрам, формирование статистических отчетов по документообороту в различных разрезах, а также инструменты создания резолюций и контроля исполнения.

Реализована поддержка полных и сокращенных жизненных циклов документов: входящие, исходящие, внутренние, распорядительные, документы органов управления и т.д. Кроме того, в СЭД налажены процессы взаимодействия «Ленэнерго» с организациями ГК «Россети» по направлениям согласования, рассылки и контроля исполнительской дисциплины.

«Полноценный переход на отечественную СЭД удалось выполнить без потери функциональности, поскольку в Documino реализованы все имеющиеся функции и интеграционные механизмы АСУД. Через новые модули и инструменты платформы мы получили дополнительные возможности для развития, оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов», – сказала заместитель генерального директора – руководитель аппарата компании «Россети Ленэнерго» Снежана Китаева.

«Внедрение Documino для «Ленэнерго» стало для нас отличным опытом по разработке функционала системы электронного документооборота нового поколения, соответствующего современным требованиям к решениям этого класса в России. Запрос на совместимость с мобильными устройствами, поддержка работы с устройствами на различных ОС, полное сохранение рабочего функционала в мобильном формате, удобный интерфейс – лишь базовый список требований к СЭД XXI века. Дальнейший вектор развития этих систем – использование искусственного интеллекта и возможностей машинного обучения. Распознавание и классификация документов, умный поиск и анализ данных – все эти задачи уже скоро выйдут в СЭД-решениях на новый уровень», – отметил исполнительный директор «Айди – Технологии управления» Михаил Егоров.

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