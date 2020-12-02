МТС создаст в Московском регионе конвергентную сеть нового поколения

МТС объявила тендер на поставку универсальных сетевых линейных терминалов OLT (optical line terminal) для конвергентной сети Московского региона. Модернизация единой сети ГК МТС в Московском регионе за счет установки новых сетевых терминалов OLT станет первым подобным проектом в России.

Использование нового оборудования в несколько раз увеличит пропускную способность транспортной сети, как минимум вчетверо[2] до 10 Гб/c увеличит максимальную скорость передачи данных у абонентов домашнего интернета и позволит подключать пользовательские модемы стандарта Wi-Fi 6. Умощнение транспортной инфраструктуры также даст возможность быстрее перейти к стандарту 5G.

«Инфраструктура МТС построена с большим запасом прочности и в этом году уверенно справилась с резким ростом нагрузки. Закупка универсальных OLT терминалов, которые позволят повысить мощность действующей сети GPON и использовать более современные стандарты оптических технологий – наш следующий шаг в опережающем развитии сети столичного региона, нацеленный на повышение качества доступа в интернет и построение мощной инфраструктуры для внедрения 5G», — комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Компания планирует начать установку новых устройств в первой половине 2021 года. Замена действующих терминалов будет происходить в зависимости от загруженности участков сети в Москве и Московской области.