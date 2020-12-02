«Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой

«Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой. С помощью нового решения требования и письма от ИФНС автоматически загружаются в систему Docsvision, а организация может быстро готовить ответы без риска получить штраф и оптимизировать штат специалистов, ответственных за поиск запрашиваемых данных.

Сотрудники бухгалтерии и финансовой службы, которые работают в системе Docsvision и имеют доступ к единому электронному архиву, за счет интеграции с сервисом «Контур.Экстерн» получают запросы от налоговых органов. В режиме «одного окна» исключается риск пропустить поступивший запрос. Ответственный сотрудник видит соответствующее уведомление и готовит ответ на требование. Чтобы найти необходимые документы в системе Docsvision, достаточно указать название организации-контрагента, период или другой параметр. В едином архиве хранятся все документы от контрагентов с реквизитами: и скан-копии бумажных экземпляров, поступившие по почте или курьером, и электронные документы, переданные через операторов ЭДО.

В результате поиск и отправка документов занимают несколько минут. Сотрудники избавлены от рутинной работы по сбору и проверке полноты комплектов документов вручную.

Также благодаря интеграции с сервисом «Контур.Экстерн» пользователь в интерфейсе системы Docsvision сможет в назначенный срок отправить квитанцию о получении требования, посмотреть срок ответа на требование, а также увидеть письма и требования, на которые не был дан ответ.

Алексей Рождественский, менеджер по развитию бизнеса «Доксвижн», сказал: «Наше решение существенно упрощает подготовку документов в ответ на запросы со стороны контролирующих органов. Достаточно сформировать запрос на поиск документа в электронном архиве, выбрать необходимые документы и отправить их в ответ на требование. Это снижает нагрузку на персонал в период камеральных проверок после сдачи отчетности, а главное — исключает риск не найти требуемые документы и не представить их в срок».

Тимур Павлюков, руководитель проекта API «Контур.Экстерна», сказал: «Совместное решение создано специально для того, чтобы облегчить нашим пользователям работу с требованиями ИФНС. Ведь гораздо удобнее выполнять весь цикл обработки запросов от регулятора в одном интерфейсе: сотрудники смогут получать требования, отправлять квитанции, подбирать документы и отвечать налоговой в том же продукте, где у них находится архив электронных документов. При этом пользователю не надо заботиться о конвертировании документов в нужный формат: опись сформируется автоматически и документы будут отправлены в том виде, в котором их гарантированно примет ФНС».