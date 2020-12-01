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«Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Облакотека» запускает специализированную технологическую платформу «Мощные 1С» для размещения нагруженных программных систем «1С: Предприятие 8», требующих повышенной стабильной производительности от ИТ-инфраструктуры.

Новая технологическая платформа представляет собой отказоустойчивый кластер на базе процессоров Intel с тактовой частотой 4,5 ГГц. Конфигурации узлов подобраны таким образом, чтобы гарантировать максимальную производительность работы системы программ «1С: Предприятие 8». Проверка проводилась с использованием «теста Гилева». В результате на разных конфигурациях были получены показатели от «42» для 1С на SQL и от «85» для 1С на файловой СУБД. Показатели зафиксированы в соглашении об уровне сервиса (SLA) и за их нарушение предусмотрена ответственность «Облакотеки» перед клиентом.

На платформе возможно размещение как всех компонентов системы: терминальный рабочий стол с клиентской программой, сервер приложений «1С: Предприятие 8» и сервер базы данных, так и только отдельных компонент. Так, например, виртуальная машина с базой данных может размещаться на технологической платформе «Облакотеки», разработанной специально для оптимальной работы СУБД, а терминальный сервер на стандартной платформе, что даст существенную экономию.

Технологическая платформа будет интересна любым пользователям системы программ «1С: Предприятие 8»: организациям с недостаточной производительностью в собственном ЦОДе или у текущего провайдера, а также партнерам – профессионалам ИТ-рынка, обслуживающим системы программ «1С :Предприятие 8» для своих клиентов. Для последних в «Облакотеке» существует развитая партнерская программа, которая, в том числе, дает возможность делегировать непрофильные задачи по обслуживанию другим партнерам.

«Далеко не всегда получается обеспечить необходимую производительность 1С на облачных платформах, особенно для нагруженных систем с большим количество пользователей и существенными массивами накопленных данных», — говорит Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», — при этом наши тарифы не бескомпромиссные. Изначально мы ставили себе задачу выжать максимальную производительность за разумные деньги. И, на наш взгляд, нам удалось достигнуть этого показателя и сделать его сбалансированным».

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