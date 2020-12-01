Исследование: сколько зарабатывает искусственный интеллект в России

«Ростелеком» и аналитический центр TAdviser представили исследование «Эффекты от внедрения решений на базе искусственного интеллекта в российских компаниях». Как показал опрос компаний, технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже внедряются или тестируются в 85% из них. В первую очередь решения с применением таких технологий используются для оптимизации внутренних бизнес-процессов.

По данным исследования, 70% из компаний, которые в 2020 году используют или пилотируют технологии ИИ, уже получают финансовые эффекты. Совокупный эффект от внедрения ИИ за 2019 год для 62 организаций составил 60 млрд рублей. Более 90% респондентов ожидают сохранения или роста финансового результата от ИИ-решений по итогам 2020 года.

Чат-боты, персонализация предложений и речевая аналитика — наиболее часто используемые решения в массовом сегменте (B2C). В сегменте корпоративных клиентов (B2B) применяются в основном технологии по предиктивному обслуживанию оборудования, помощники по принятию решения для операторов на производстве и беспилотные транспортные средства, включая летательные аппараты.

«Искусственный интеллект занимает лидирующие позиции в мировых технологических трендах. Мы хотели получить актуальный срез по практическому использованию технологий ИИ в России, в том числе понять, какую финансовую отдачу они приносят. Для этого были запрошены и систематизированы данные от компаний самых разных отраслей. Исследование c финансовой оценкой от результатов применения ИИ-решений сделано на российском рынке впервые. В целом, подавляющее большинство российских компаний уже применяют или собираются в ближайшее время внедрять технологии искусственного интеллекта. Наша компания также постепенно расширяет области использования ИИ, в том числе для предиктивного анализа работы оборудования, глубокой видеоаналитики, чат-ботов, управления человеческими ресурсами», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

В исследовании приняли участие 100 российских организаций из ключевых отраслей экономики, включая финансовый сектор, ритейл, ИКТ, добывающую и обрабатывающую промышленность, государственный сектор.

«Сегодня решения в области искусственного интеллекта находятся в фокусе внимания крупного бизнеса и государственных организаций. Они обладают достаточными ИТ-бюджетами и сформированной высокопроизводительной инфраструктурой, не ограничивающей запуск высоконагруженных ИИ-проектов. В будущем стоит ожидать популяризацию ИИ у компаний среднего и малого бизнеса, а также в региональных государственных органах и на уровне муниципалитетов», — добавил главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Искусственный интеллект второй год подряд занимает первое место среди технологий, согласно ежегодному мониторингу глобальных трендов цифровизации. Это означает, что данная технология имеет максимальный интегральный вес по научным публикациям, патентам и инвестициям по сравнению с другими ИКТ-трендами.