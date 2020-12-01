Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила в свою работу электронный архив компании «Гэндальф».

Структурные подразделения компании «Губернские аптеки» расположены по всему Красноярскому краю и в Республике Хакасия. Это круглосуточные аптеки, небольшие аптечные пункты, ветеринарные аптеки, салоны оптики и ортопедии – всего их около 360.

Такая крупная компания принимает очень большой поток входящей первичной документации. В центральный офис часто поступают запросы по их предоставлению. Находить документы вручную и сканировать – очень трудоемкий процесс, поэтому в компании давно задались вопросом внедрения электронного архива.

После поиска в интернете выбор остановили на программе «Скан-архив», разработке компании «Гэндальф». Среди других предложений на рынке «Скан-архив» подошел по техническим характеристикам и стоимости. Программа распознает документы по реквизитам и специальным штрих-кодам и прикрепляет отсканированные копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить прямо в базе и выгружать в один клик. Оперативный сбор документов позволяет снизить риск получения штрафов при ответе на запросы.

С внедрением «Скан-архива» в компании приступили к оцифровке бумажных документов. В электронный архив переведена уже большая часть бумажных документов.

Новая программа упростила работу структурных подразделений аптечной сети. Раньше им приходилось вести документацию в трех экземплярах, а теперь аптеки передают только один экземпляр бумажных документов в центральный офис, где их сканируют и загружают в «Скан-архив». Это позволит освободить помещения, которые временно использовали для хранения документации.

«Основные преимущества внедренной программы: автоматическое распознавание документов, загруженных в «Скан-архив», и автоматическая выгрузка первичных документов в рамках заключенного договора с формированием описи. До внедрения электронного архива приходилось заходить в каждый документ в «1С», чтобы выгрузить прикрепленный к нему файл. К тому же при загрузке в электронный архив мы помечаем все сканы, которые оформлены ненадлежащим образом. Так мы можем контролировать исправление документов», – сказала начальник отдела документационного обеспечения управления компании «Губернские аптеки» Ольга Гапоненко.



Другие материалы рубрики

ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества

CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации

Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис»

Agile и «водопад». Сравнение подходов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Техноблог

Как работают умные термостаты?

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Показать еще

Наука

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче