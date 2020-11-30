Crafttalk стала резидентом «Сколково»

Компания Crafttalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, стала резидентом инновационного центра «Сколково». По итогам проектной экспертизы «Сколково» проект Crafttalk получил официальное заключение о полном соответствии требованиям к резидентам инновационного центра. Компания стала участником кластера информационных технологий.

Решение Crafttalk — это простая в развертывании и эксплуатации омниканальная платформа для коммуникации с клиентами. Комплексное решение представляет собой текстовый контакт-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули как омниканальная чат-платформа, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система аналитики.

Разработанная компанией Crafttalk платформа позволяет преодолеть барьер применения технологий глубокого обучения (deep learning) для создания качественных чат-ботов. Платформа направлена на автоматизацию процесса накопления и классификации знаний в компании, автоматизацию подготовки ответов на вопросы клиентов, улучшение сервиса и удешевление процесса обработки запросов.

Платформа Crafttalk разработана таким образом, что по мере ее применения формируется единая среда между клиентом, пользователем и данными, обладающая синергетическим эффектом. Интеллектуальные механизмы помогают операторам расширять их возможности, сокращают затраты на обслуживание, формируют набор знаний внутри платформы за счет тесной интеграции чат-бота и оператора, а также автоматического накопления данных в процессе работы.

Напомним, что компания Crafttalk была создана в 2017 г. бывшими топ-менеджерами компаний Bell Integrator и Altera Capital Денисом Петуховым и Михаилом Сбитинковым. Позднее к ним присоединился Олег Кареньких – генеральный директор компании «Комфортел» – одного из российских контакт-центров. Компания развивает свой продукт на базе двух центров разработки в Москве и Орле. Решение стало призером таких конкурсов и программ для стартапов как Global Pilots от Microsoft, Ernst&Young и StartupBootCamp, «Финополис-2018» и Softline Global Growth Challenge. Продукт Crafttalk входит в реестр отечественного ПО и внедрен в контакт-центах, банках и логистических компаниях. Среди них — Neovox, «Фронт лайн», Альфа-банк в Казахстане.

«За три года работы платформа Crafttalk доказала свою востребованность на рынке и правильность выбранного направления. Но любое программное решение требует постоянного развития. Порядка 90% наших затрат уходит на исследования и разработку продукта. Став резидентом «Слолково», мы получаем налоговые льготы, которые позволят направить дополнительные средства в наше развитие, – отметил Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании Crafttalk. – Кроме того, мы возлагаем большие надежды на нетворкинг с другими резидентами инновационного центра».

«Решения на базе искусственного интеллекта занимают большую долю ИТ-кластера «Сколково». Однако далеко не все имеют опыт успешного продвижения на рынки или только находятся на стадии вывода продукта. Уверен, что опыт Crafttalk будет полезен другим резидентом, особенно в рамках технологического направления HyperAutomation, а команда Crafttalk сможет найти новые успешные коллаборации с проектами из других индустрий и технологических вертикалей», – сказал Андрей Коньшин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково».